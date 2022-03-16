Как сократить риск глаукомы
Если вы плохо контролируете диабет, это может привести к развитию глаукомы. Вот несколько советов о том, как этого избежать.
Диабетическая ретинопатия — осложнение диабета, поражающее глаза и повышающее риск развития глаукомы. Высокий уровень глюкозы в крови утолщает стенки капилляров и вызывает повреждениz сосудов сетчатки, что приводит к диабетической ретинопатии. Эти слабые кровеносные сосуды сетчатки могут кровоточить и вызывать накоплениz жидкости в сетчатке. По мере прогрессирования заболевания кровеносные сосуды сетчатки закрываются и появляются новые хрупкие кровеносные сосуды. Они формируются в углах глаза и вызывают структурное повреждение дренажных систем, что приводит к неоваскулярной глаукоме.
Плохой контроль уровня сахара в крови является основным фактором риска развития глаукомы. Если вы страдаете диабетом, посещайте своего офтальмолога для проверки зрения. Диабетическую ретинопатию лечат лазерами или инъекциями и даже хирургическим путем. Все те, у кого диагностирован диабет, должны регулярно проверять зрение. Системные состояния, которые необходимо держать под контролем, включают диабет, артериальное давление и липиды в крови. Здоровое питание и регулярные физические упражнения играют очень важную роль в лечении диабета.
Если у вас диагностирована глаукома, рекомендуется регулярно проверять глазное давление каждые три месяца. Исследования глаукомы, такие как периметрия/ОКТ, должны проводиться не реже двух раз в год. Хотя глаукома лечится, гораздо лучше не доводить до образования этой болезни, а при ее возникновении не допускать дальнейшего ухудшения зрения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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