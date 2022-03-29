Диабет 2 типа: высокий уровень сахара в крови или преддиабет могут привести к потере зрения и слуха
Если вы не приложите усилий, чтобы справиться со своим диабетом 2 типа, вы можете создать себе множество осложнений. Диабет может нанести ущерб почти каждому органу вашего тела и, если его не лечить, может нанести непоправимый ущерб.
Если уровень глюкозы в крови остается высоким с течением времени, это может привести к повреждению крошечных кровеносных сосудов в задней части глаз.
«Это повреждение может начаться во время преддиабета, когда уровень глюкозы в крови выше нормы, но недостаточно высок для того, чтобы у вас был диагностирован диабет», — говорят в Национальном институте диабета, болезней органов пищеварения и почек. «Поврежденные кровеносные сосуды могут вытекать из жидкости и вызывать отек. Также могут начать расти новые, слабые кровеносные сосуды. Эти кровеносные сосуды могут кровоточить в средней части глаза, приводить к рубцеванию или вызывать опасно высокое давление внутри глаза».
Невылеченный высокий уровень сахара в крови может привести к проблемам со зрением, некоторые из которых могут привести к слепоте, если их не лечить. Проблемы с глазами, вызванные невылеченным высоким уровнем сахара в крови, включают:
- Глаукома
- Катаракта
- Диабетическая ретинопатия, при которой поражаются мелкие кровеносные сосуды в глазах
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National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Disease
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