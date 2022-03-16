Дефицит витамина B12: медики называют три «необычных» симптома
Витамин B12 содержится во многих продуктах питания, однако рацион многих современных людей является несбалансированным, и дефицит важного вещества становится все более распространенным явлением.
Витамин B12 используется организмом для создания ДНК и производства эритроцитов. По словам медиков, любой человек, не получающий достаточно В12 с пищей, подвергается более высокому риску развития долгосрочных последствий.
«Существует ряд общих симптомов дефицита витамина B12, включая три необычных признака того, что ваш организм испытывает в нем нехватку».
Уколы как от иголок. Случайные приступы покалывания в руках и ногах, как правило, не вызывают беспокойства, но повторяющиеся и длительные эпизоды могут быть признаком дефицита B12. Недостаток этого витамина нарушает нормальные функции нервной системы, вызывая у людей проблемы с нервной проводимостью или даже повреждение нервов.
«Многие взрослые и дети с дефицитом витамина B12 подвергаются парестезии, для которой характерно ощущение жжения или покалывания, словно в кожу впивается множество иголок».
Боль во рту или языке. Воспаление, язвы во рту, сильное покраснение могут возникать по ряду причин, и в том числе из-за слишком низкого уровня B12. Дело в том, что серьезный дефицит вещества может привести к анемии – состоянию, при котором в организме становится мало эритроцитов, переносящих кислород к тканям организма (по этой причине анемия часто называется малокровием). Язвы во рту и болезненный красный язык входят в число ключевых симптомов анемии.
Эректильная дисфункция. Еще одним «необычным» симптомом дефицита витамина B12 может быть импотенция. Исследования показали, что у мужчин с его недостатком наблюдается повышенный уровень гомоцистеина (аминокислота, промежуточный продукт метаболизма других аминокислот в организме), с которым тесно связано возникновение эректильной дисфункции.
Другие симптомы дефицита B12.
- Нарушение зрения.
- Нарушение координации.
- Мышечные спазмы.
- Мышечная слабость.
- Усталость.
- Желудочно-кишечные проблемы (тошнота, запор, вздутие живота, газы).
- Депрессивные симптомы.
- Головные боли.
- Бледная или желтоватая кожа.
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