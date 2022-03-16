Дефицит витамина B12: медики называют три «необычных» симптома

«Существует ряд общих симптомов дефицита витамина B12, включая три необычных признака того, что ваш организм испытывает в нем нехватку».

«Многие взрослые и дети с дефицитом витамина B12 подвергаются парестезии, для которой характерно ощущение жжения или покалывания, словно в кожу впивается множество иголок».

Нарушение зрения.

Нарушение координации.

Мышечные спазмы.

Мышечная слабость.

Усталость.

Желудочно-кишечные проблемы (тошнота, запор, вздутие живота, газы).

Депрессивные симптомы.

Головные боли.

Бледная или желтоватая кожа.