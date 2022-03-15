Опасность лекарств: можно ли вместе принимать парацетамол и ибупрофен?
Ибупрофен и парацетамол являются двумя наиболее часто используемыми безрецептурными болеутоляющими средствами, но часто возникает путаница в отношении того, как их принимать. Хотя эти лекарства считаются достаточно безопасными для использования без рецепта, это не всегда означает, что их следует использовать в сочетании друг с другом. Независимо от того, хотите ли вы избавиться от боли, боли или высокой температуры, это все, что вам нужно знать о смешивании парацетамола и ибупрофена.
Безрецептурные обезболивающие можно разделить на две основные группы, известные как парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Хотя парацетамол и ибупрофен оба используются для лечения общей боли, они попадают в разные категории с точки зрения лечебного назначения.
По данным NHS, парацетамол используется для лечения болей и боли, а также может использоваться для снижения высокой температуры, в то время как ибупрофен лучше всего использовать для лечения болей и уменьшения воспаления.
Оба безрецептурных препарата эффективны для облегчения боли сами по себе, но насколько безопасно сочетать их вместе?
Можно ли принимать парацетамол и ибупрофен вместе?
Большинство людей могут безопасно принимать оба обезболивающих средства, хотя есть несколько групп, таких как эпилептики и люди с проблемами сердца, печени и почек, которым следует проконсультироваться со своим врачом общей практики или фармацевтом, прежде чем принимать эти распространенные лекарства.
Что касается их совместного приема, в рекомендациях NHS четко указано, что, как правило, безопасно сочетать парацетамол и ибупрофен, если вам 16 лет и старше.
Национальная служба здравоохранения заявила:
«Безопасно принимать парацетамол с другими типами обезболивающих, которые не содержат парацетамол, такими как ибупрофен, аспирин и кодеин. Не принимайте парацетамол вместе с другими лекарствами, содержащими парацетамол. Если вы принимаете два разных лекарства, содержащих парацетамол, существует риск передозировки».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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