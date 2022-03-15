Опасность лекарств: можно ли вместе принимать парацетамол и ибупрофен?

Можно ли принимать парацетамол и ибупрофен вместе?

«Безопасно принимать парацетамол с другими типами обезболивающих, которые не содержат парацетамол, такими как ибупрофен, аспирин и кодеин. Не принимайте парацетамол вместе с другими лекарствами, содержащими парацетамол. Если вы принимаете два разных лекарства, содержащих парацетамол, существует риск передозировки».