Диабет 2 типа: 5 типов боли, которые сигнализируют о длительных приступах высокого уровня сахара в крови

«Диабетическая нервная боль чаще всего возникает, когда у человека с диабетом наблюдаются длительные периоды высокого уровня сахара в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на нервы, повреждая кровеносные сосуды, которые их снабжают», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова, специально для МедикФорум.

Ощущение покалывания или покалывания

Жжение

Острая боль

Колющая боль

Стреляющая боль

«Они могут варьироваться от легких до экстремальных. В серьезных случаях может онеметь вся область».

Общие признаки повышенного сахара в крови

Повышенная жажда и сухость во рту

Необходимость часто мочиться

Усталость

Затуманенное зрение

Непреднамеренная потеря веса

Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи

Боль в животе

Чувство или болезнь

Дыхание с фруктовым запахом.