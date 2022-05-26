Диабет 2 типа: 5 типов боли, которые сигнализируют о длительных приступах высокого уровня сахара в крови
Диабет 2 типа является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Это может разрушить тело.
Жертвой постоянно высокого уровня сахара в крови является боль, также известная как невропатическая боль.
Боль является результатом одного из осложнений диабета, называемого периферической невропатией или диабетической невропатией.
«Диабетическая нервная боль чаще всего возникает, когда у человека с диабетом наблюдаются длительные периоды высокого уровня сахара в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на нервы, повреждая кровеносные сосуды, которые их снабжают», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова, специально для МедикФорум.
Также врач перечислил следующие виды боли могут сигнализировать о стабильно высоком уровне сахара в крови:
- Ощущение покалывания или покалывания
- Жжение
- Острая боль
- Колющая боль
- Стреляющая боль
«Они могут варьироваться от легких до экстремальных. В серьезных случаях может онеметь вся область».
Общие признаки повышенного сахара в крови
Симптомы гипергликемии включают:
- Повышенная жажда и сухость во рту
- Необходимость часто мочиться
- Усталость
- Затуманенное зрение
- Непреднамеренная потеря веса
- Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
- Боль в животе
- Чувство или болезнь
- Дыхание с фруктовым запахом.
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