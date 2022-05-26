Диабет 2 типа: 5 типов боли, которые сигнализируют о длительных приступах высокого уровня сахара в крови

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Диабет 2 типа: 5 типов боли, которые сигнализируют о длительных приступах высокого уровня сахара в крови

Диабет 2 типа является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не поглощается клетками. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови — основного типа сахара, содержащегося в крови. Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня. Это может разрушить тело.

Жертвой постоянно высокого уровня сахара в крови является боль, также известная как невропатическая боль.

Боль является результатом одного из осложнений диабета, называемого периферической невропатией или диабетической невропатией.

«Диабетическая нервная боль чаще всего возникает, когда у человека с диабетом наблюдаются длительные периоды высокого уровня сахара в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы в крови влияет на нервы, повреждая кровеносные сосуды, которые их снабжают», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова, специально для МедикФорум.

Также врач перечислил следующие виды боли могут сигнализировать о стабильно высоком уровне сахара в крови:
  • Ощущение покалывания или покалывания
  • Жжение
  • Острая боль
  • Колющая боль
  • Стреляющая боль
«Они могут варьироваться от легких до экстремальных. В серьезных случаях может онеметь вся область».

Общие признаки повышенного сахара в крови


Симптомы гипергликемии включают:
  • Повышенная жажда и сухость во рту
  • Необходимость часто мочиться
  • Усталость
  • Затуманенное зрение
  • Непреднамеренная потеря веса
  • Рецидивирующие инфекции, такие как молочница, инфекции мочевого пузыря (цистит) и инфекции кожи
  • Боль в животе
  • Чувство или болезнь
  • Дыхание с фруктовым запахом.
Чем раньше будет диагностирован диабет и начато лечение, тем лучше. Раннее лечение снижает риск возникновения других проблем со здоровьем.

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