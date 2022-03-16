Лишний вес в среднем возрасте сокращает продолжительность жизни
Наличие больших объемов лишнего веса в среднем возрасте уменьшает ожидаемую продолжительность жизни на 5 лет. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета в Чикаго.
Ожирение в среднем возрасте сокращает продолжительность жизни на 5 лет, как предположило исследование. Его авторы наблюдали почти за 30 000 человек в течение 50 лет. Было обнаружено, что средняя продолжительность жизни лиц с нормальным весом в среднем возрасте составляет 82,3 года. А вот люди, которые имели максимальный объём лишнего веса, жили, в среднем до 77,7 лет. Избыточным считается вес человека, у которого индекс массы тела более 40. Но даже люди с умеренным ожирением, на долю которых приходится уже 25% всех граждан России и почти половина жителей США, теряли до двух лет жизни.
Просто лишний вес, который определяется в показателях индекса массы тела между 25 и 29, на ожидаемую продолжительность жизни вообще не влиял. При этом авторы исследования не разделяли смерть людей по разным причинам, но заметили, что лица с ожирением чаще страдают от целого набора хронических расстройств.
И этому не приходится удивляться, поскольку большие объёмы лишнего веса провоцируют воспалительные процессы по всему телу, включая отложения жира в артериях. Таким образом развивается атеросклероз, грозящий сердечно-сосудистыми патологиями, включая инфаркты и инсульты. А закупоренные артерии увеличивают нагрузку на сердце и многие другие важные органы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Северо-Западный университет
Здоровье
частный исследовательский университет, расположенный в северном пригороде Чикаго — городе Эванстон, штат Иллинойс
Оставить комментарий