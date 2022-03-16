Симптомы ревматоидного артрита можно обратить вспять

Университет Глазго

Здоровье

четвёртый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. Расположен в городе Глазго. Основан в 1451 году папской буллой Николая V. Входит в престижную группу ведущих исследовательских университетов Великобритании «Рассел»