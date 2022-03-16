Симптомы ревматоидного артрита можно обратить вспять
Некоторые тяжелые симптомы у людей с ревматоидным артритом можно обратить вспять благодаря лечению, как показало исследование. Его авторами стали учёные из Университета Глазго.
В тяжёлых случаях ревматоидный артрит вызывает инвалидность у своих жертв, причём нередко и у пациентов гораздо моложе 65. Такие больные чаще сталкиваются с тяжелыми двигательными нарушениями, чаще госпитализируются и умирают. Поскольку пациенты с ревматоидным артритом проходят лечение и становятся менее активными, то уровень выраженности их симптомов удаётся снизить. И чем раньше это состояние берётся под контроль, тем более хороший прогноз у больных.
Ревматоидный артрит поражает пациентов всех возрастов, но иногда на постановку правильного диагноза требуются месяцы, если не годы. Учёные из Глазго считают полученные результаты чрезвычайно воодушевляющими. Бывает сложно отыскать больных, симптомы которых можно обратить вспять, но это необходимо делать за счёт более широкого подхода к лечению. В ходе исследования проводились наблюдения за пациентами с ревматоидным артритом, выявленном недавно. Их средний возраст составил 58 лет.
Анализ показал, что прогрессирующая слабость и боли распространены в группах и со средней, и с высокой степенью тяжести симптомов. Однако быстро подобранное и наиболее эффективное лечение не только предотвращало прогрессирование ревматоидного артрита, но и позволяло частично (а порой в значительной степени) восстановить работоспособность и качество жизни таких больных. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Глазго
Здоровье
четвёртый по старшинству в Великобритании и крупнейший университет в Шотландии. Расположен в городе Глазго. Основан в 1451 году папской буллой Николая V. Входит в престижную группу ведущих исследовательских университетов Великобритании «Рассел»
Оставить комментарий