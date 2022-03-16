Врач Лапа назвала симптомы тромба в головном мозге и легком

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боль в груди

Врач Людмила Лапа предупреждает, что образование тромбов может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

В интервью медик рассказала, что вероятность тромбообразования становится особенно значительной, если ковид был перенесен человеком достаточно тяжело.

«Следствием этого может стать образование тромбов в легком или головном мозге», - сообщила Лапа в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач уточнила, что тромб, провоцирующий закупорку сосуда, питающего головной мозг, может вызвать инсульт и соответствующие симптомы.

Вот что может возникать.
  • Нарушенная речь с неспособностью внятно произносить слова.
  • Нарушенная координация тела, потеря чувствительности в руках и ногах.
«Явными признаками заболевания служат следующие симптомы: болевые ощущения в области затылка, нарушение зрительной функции, рвотные позывы, судороги, высокая температура, отечности лица».

Также Людмила Лапа назвала симптомы тромба, возникающего в легком.
  • Боль в грудине.
  • Одышка.
  • Гипоксия (нехватка кислорода).
  • Головокружение.
  • Кров, выделяемая с мокротой или кашлем.
  • Цианоз (синий оттенок кожи, слизистой ткани).
При появлении данных признаков следует обращаться за врачебной помощью.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая повседневная привычка снижает риск болезней сердца и инсульта на 50%.
Людмила Лапа
Людмила Лапа
Здоровье
УЗИ-диагност, флеболог
Теги : тромбы, симптомы тромба, Людмила Лапа