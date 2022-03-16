Врач Лапа назвала симптомы тромба в головном мозге и легком
Врач Людмила Лапа предупреждает, что образование тромбов может стать одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции.
В интервью медик рассказала, что вероятность тромбообразования становится особенно значительной, если ковид был перенесен человеком достаточно тяжело.
«Следствием этого может стать образование тромбов в легком или головном мозге», - сообщила Лапа в беседе с «Вечерней Москвой».
Врач уточнила, что тромб, провоцирующий закупорку сосуда, питающего головной мозг, может вызвать инсульт и соответствующие симптомы.
Вот что может возникать.
- Нарушенная речь с неспособностью внятно произносить слова.
- Нарушенная координация тела, потеря чувствительности в руках и ногах.
«Явными признаками заболевания служат следующие симптомы: болевые ощущения в области затылка, нарушение зрительной функции, рвотные позывы, судороги, высокая температура, отечности лица».
Также Людмила Лапа назвала симптомы тромба, возникающего в легком.
- Боль в грудине.
- Одышка.
- Гипоксия (нехватка кислорода).
- Головокружение.
- Кров, выделяемая с мокротой или кашлем.
- Цианоз (синий оттенок кожи, слизистой ткани).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая повседневная привычка снижает риск болезней сердца и инсульта на 50%.
Людмила Лапа
Здоровье
УЗИ-диагност, флеболог
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