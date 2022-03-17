Пропуск завтрака повышает риск слабоумия в четыре раза

«Согласно нашим результатам, несколько привычек образа жизни были связаны с деменцией, — рассказывает Маки Хирано, выпускница Школы гуманитарных наук при Университете Цукуба. — Соответствующие вмешательства необходимы для лиц с высоким риском, в том числе с легкими когнитивными нарушениями».

О важности завтрака специалисты спорят уже не один десяток лет. Кому-то нравится плотный завтрак, а кто-то предпочитает выпить одну чашку кофе с шоколадкой. В исследовании, представленном в журнале Japanese Journal of Human Sciences of Health-Social Services, ученые изучили 525 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Они определяли связи между определенными характеристиками образа жизни и деменцией. Участники наблюдались в течение шести лет для сбора данных о здоровье.Результаты действительно выявили некоторые ассоциации, особенно когда речь шла о пищевых привычках. После корректировки с учетом таких факторов риска, как возраст и пол, данные показали, что у тех, кто не завтракал по утрам, вероятность развития деменции была в четыре раза выше, чем у тех, кто завтракал.Но не только пропуск первого приема пищи может увеличить шансы на снижение когнитивных функций. Результаты также показали, что у участников, потребляющих слишком много соли, риск деменции был в 2,5 раза выше. В 2,7 раза больше была вероятность деменции при регулярных перекусах и отсутствии сбалансированной и питательной диеты.Ранее ученые установили, что жизнь в большой семье снижает риск деменции