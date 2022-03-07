Пропуск завтрака и другие пищевые привычки повышают вероятность деменции у человека

«Деменция в четыре раза чаще диагностируется среди людей, которые не завтракают».

Злоупотребление калориями в виде слишком частых перекусов.

Бесконтрольное потребление соли.

Склонность к переработанной пище, не дающей организму нужных питательных веществ, витаминов и минералов.