Пропуск завтрака и другие пищевые привычки повышают вероятность деменции у человека

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плохой аппетит

Ученые констатируют, что отказ от завтрака в четыре раза повышает вероятность заболевания деменцией.

Деменция означает прогрессирующее угасание мозга, происходящее у пожилых людей. Журналом Human Sciences of Health-Social Services были опубликованы результаты исследования, изучавшего взаимосвязь между привычками образа жизни и деменцией, – оно проводилось в течение шести лет среди жителей фермерского сообщества, расположенного недалеко от крупного городского центра в Японии. Это были 525 человек возрастом 65 лет и старше.

Исследователи обнаружили связь между вероятностью деменции у человека и его пищевыми привычками. Ученые констатировали:

«Деменция в четыре раза чаще диагностируется среди людей, которые не завтракают».

Также было установлено, что риск заполучить диагноз деменции повышается в случае следующих пищевых привычек.
  • Злоупотребление калориями в виде слишком частых перекусов.
  • Бесконтрольное потребление соли.
  • Склонность к переработанной пище, не дающей организму нужных питательных веществ, витаминов и минералов.
Что нужно есть для поддержания здоровья мозга? Риск развития деменции в первую очередь повышают нарушения системы кровообращения, поэтому для ее профилактики важно употреблять продукты, полезные для сосудов и сердца. В этом плане, по мнению ученых, наиболее эффективной является комбинация двух систем питания – средиземноморской диеты и диеты DASH, предназначенной для контроля артериального давления.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых напитков значительно снижает риск заболевания деменцией.
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