Пропуск завтрака и другие пищевые привычки повышают вероятность деменции у человека
Ученые констатируют, что отказ от завтрака в четыре раза повышает вероятность заболевания деменцией.
Деменция означает прогрессирующее угасание мозга, происходящее у пожилых людей. Журналом Human Sciences of Health-Social Services были опубликованы результаты исследования, изучавшего взаимосвязь между привычками образа жизни и деменцией, – оно проводилось в течение шести лет среди жителей фермерского сообщества, расположенного недалеко от крупного городского центра в Японии. Это были 525 человек возрастом 65 лет и старше.
Исследователи обнаружили связь между вероятностью деменции у человека и его пищевыми привычками. Ученые констатировали:
«Деменция в четыре раза чаще диагностируется среди людей, которые не завтракают».
Также было установлено, что риск заполучить диагноз деменции повышается в случае следующих пищевых привычек.
- Злоупотребление калориями в виде слишком частых перекусов.
- Бесконтрольное потребление соли.
- Склонность к переработанной пище, не дающей организму нужных питательных веществ, витаминов и минералов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление некоторых напитков значительно снижает риск заболевания деменцией.
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