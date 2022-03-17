Эти продукты мешают вашему сну — «избегайте», предупреждает эксперт Кэтрин Холл
Когда дело доходит до хорошего ночного сна, оптимальное время составляет от шести до девяти часов. Однако может быть множество вещей, которые могут помешать вашему отдыху. От слишком большого количества экранного времени, которое идет рука об руку с работой из дома, до раздражающего уличного фонаря на улице — есть факторы, которые вы не можете контролировать. К счастью, одна вещь, которая полностью в ваших руках, — это ваша диета.
Эксперт по сну Кэтрин Холл дала советы тем, кто изо всех сил пытается заснуть.
Острая пища
Г-жа Холл сказала:
«Независимо от того, являетесь ли вы поклонником соуса «Нандо» с очень острым соусом, или ненавистником специй, который едва переваривает халапеньо… для тех, кто изо всех сил пытается уснуть, вообще избегайте острой пищи. Переваривание различных специй и перцев чили, содержащихся в карри или других горячих блюдах, может серьезно нарушить способность нашего организма к терморегуляции, что, по сути, означает управление нашей температурой».
Соленая пища
Это часто остается незамеченным, когда мы говорим с людьми об их питании и сне. Хотя некоторые из них очевидны, например, высокое потребление сахара, солью можно пренебречь. Если вы не можете заснуть или изо всех сил пытаетесь заснуть, причиной проблемы может быть соль.
Кислые продукты
Это может разочаровать «любителей бокала красного вина незадолго до сна».
«Тирамин — это аминокислота, которая обычно является отличным дополнением к любому рациону, поскольку стимулирует естественную активность мозга. К продуктам с высоким содержанием тирамина относятся помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и сыры».
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Кэтрин Холл
Здоровье
Физиотерапевт, специализирующийся на лечении бессонницы.
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