Эти продукты мешают вашему сну — «избегайте», предупреждает эксперт Кэтрин Холл

Острая пища

«Независимо от того, являетесь ли вы поклонником соуса «Нандо» с очень острым соусом, или ненавистником специй, который едва переваривает халапеньо… для тех, кто изо всех сил пытается уснуть, вообще избегайте острой пищи. Переваривание различных специй и перцев чили, содержащихся в карри или других горячих блюдах, может серьезно нарушить способность нашего организма к терморегуляции, что, по сути, означает управление нашей температурой».

Соленая пища

Кислые продукты

«Тирамин — это аминокислота, которая обычно является отличным дополнением к любому рациону, поскольку стимулирует естественную активность мозга. К продуктам с высоким содержанием тирамина относятся помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и сыры».