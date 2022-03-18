Жировая болезнь печени: ощущения, которые говорят о "рубцовой" и "борющейся" печени
С медицинской точки зрения называемая циррозом, рубцовая печень является результатом длительного, непрерывного повреждения — либо из-за жирной диеты, либо из-за употребления алкоголя, либо из-за того и другого. Один из «ранних» симптомов, на который указывает British Liver Trust, — это «общее плохое самочувствие».
Благотворительная организация добавила, что вы можете чувствовать себя «постоянно уставшим» и потерять аппетит.
Другие ощущения, которые могут указывать на жировую болезнь печени, включают тошноту и болезненность или боль в области печени. На более поздних стадиях заболевания, когда печень начинает по-настоящему бороться, ощущения могут включать сильный кожный зуд, частые носовые кровотечения и боль в правом плече.
Печень является «жизненно важным органом», который поглощает питательные вещества и обезвреживает и удаляет вредные вещества из крови.
Когда орган поврежден, токсины больше не будут удаляться из крови, как это было раньше. Следовательно, в организме начнут накапливаться токсины, и могут возникнуть «опасные для жизни» последствия, предупреждает NHS.
Цирроз вызывает усталость, слабость, тошноту, потерю веса, ухудшение состояния мышц и появление красных пятен на ладонях. По мере ухудшения цирроза у вас может быть рвота с кровью, выделение темной мочи и дегтеобразных фекалий, а также легкие синяки. Кроме того, может развиться желтуха, при которой белки глаз и кожа приобретают желтый оттенок. Ноги или живот опухнут из-за скопления жидкости.
Если у вас повреждена печень, крайне важно не употреблять алкоголь и не курить.
Если у вас избыточный вес, вам также нужно будет больше заниматься спортом и правильно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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