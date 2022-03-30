Жировая болезнь печени: повышенная чувствительность к алкоголю может указывать на проблемы с печенью
British Liver Trust (BLT) утверждает, что есть ряд симптомов, когда печень изо всех сил пытается функционировать, несмотря на НАЖБП.
Организация говорит, что повышенная чувствительность к алкоголю является признаком.
Другие признаки включают сильный кожный зуд, желтуху, легкие кровоподтеки и трудности с остановкой небольших кровотечений и лихорадку с высокой температурой и ознобом. Также могут возникнуть трудности с письмом, могут появиться сосудистые звездочки и маленькие вены, у вас может начаться выпадение волос и отек ног, лодыжек или ступней.
Ранние симптомы включают общее плохое самочувствие и постоянную усталость, потерю аппетита, потерю веса и атрофию мышц, а также тошноту и рвоту.
Другие ранние признаки включают боль в области печени, паукообразные мелкие кровеносные капилляры на коже выше уровня талии, красные пятна на ладонях и нарушения сна.
Если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, вы должны немедленно обратиться к врачу, особенно если вам недавно поставили диагноз цирроз печени:
- Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией
- Сбивчивое дыхание
- Рвота кровью
- Очень темный или черный смолистый стул (фекалии)
- Периоды спутанности сознания или сонливости
«Хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к ряду проблем».
У большинства людей когда-либо разовьется только первая стадия НАЖБП, очень часто даже не осознавая этого. В небольшом числе случаев он может прогрессировать и привести к повреждению печени, если его не обнаружить и не лечить. Не существует лекарства, специально предназначенного для лечения жировой болезни печени, однако изменение образа жизни может значительно улучшить ваше здоровье.
Ранее Медикфорум писал о симптомах больной печени.
British Liver Trust
Здоровье
Благотворительная организация в Соединенном Королевстве, деятельность которой направлена на здоровье печени.
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