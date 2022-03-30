Жировая болезнь печени: повышенная чувствительность к алкоголю может указывать на проблемы с печенью

Лихорадка с высокой температурой и ознобом, часто вызванная инфекцией

Сбивчивое дыхание

Рвота кровью

Очень темный или черный смолистый стул (фекалии)

Периоды спутанности сознания или сонливости

«Хотя эти симптомы могут показаться очень разными, поскольку ваша печень отвечает за множество различных функций, если она перестанет работать должным образом, это может привести к ряду проблем».