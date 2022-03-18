Диабет 2 типа: проблемы со стопами, которые требуют оперативного обращения к врачу
Эксперты советуют оперативно обратиться к врачу при возникновении проблем со стопами, сигнализирующих о серьезных осложнениях, возникших из-за повышенного сахара в крови.
При заболевании диабетом 2 типа крайне важно контролировать уровень сахара в крови. Повышение его уровня способствует повреждению стенок кровеносных сосудов – со временем это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Отражением негативного процесса может быть ухудшившееся состояние стоп, об этом напоминают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
На что эксперты советуют обращать внимание.
- Покалывание, жжение или боль в ногах.
- Выпадение волос на пальцах ног или ступнях.
- Очень сухая, потрескавшаяся кожа на ступнях.
- Изменение цвета или температуры нижних конечностей.
- Утолщенные, желтые ногти на ногах или появление грибковой инфекции (микоза).
«Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу, не откладывая времени», - рекомендуют эксперты.
В свою очередь, медики британской организации Diabetes UK подробно рассказали о том, как высокий уровень сахара в крови может вредить ногам.
«Повышенный уровень сахара, нарушающий нормальное кровообращение, может ослаблять ощущения в ногах, способствовать потере чувствительности. Это мешает своевременно замечать случившееся повреждение, травмы стоп. При ходьбе давление, возникающее в поврежденных стопах, способно вызывать изменение формы костей и суставов, всей формы ступней».
В таких обстоятельствах, уточняют врачи, люди с диабетом 2 типа, подвергаются высокому риску развития стопы Шарко – состоянию, при котором происходит деформация ступни. Деформированная стопа становится особенно уязвимой в плане появления язв, вызывающих осложнения, чреватые ампутацией.
Предупреждающие признаки стопы Шарко.
- Припухлость, отек.
- Тепло: пораженная нога кажется теплее, чем другая.
- Изменение цвета стопы.
- Изменение формы стопы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пропуск завтрака при диабете может приводить к «катастрофическим последствиям».
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