Диабет 2 типа: проблемы со стопами, которые требуют оперативного обращения к врачу

Покалывание, жжение или боль в ногах.

Выпадение волос на пальцах ног или ступнях.

Очень сухая, потрескавшаяся кожа на ступнях.

Изменение цвета или температуры нижних конечностей.

Утолщенные, желтые ногти на ногах или появление грибковой инфекции (микоза).

«Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу, не откладывая времени», - рекомендуют эксперты.

«Повышенный уровень сахара, нарушающий нормальное кровообращение, может ослаблять ощущения в ногах, способствовать потере чувствительности. Это мешает своевременно замечать случившееся повреждение, травмы стоп. При ходьбе давление, возникающее в поврежденных стопах, способно вызывать изменение формы костей и суставов, всей формы ступней».

Припухлость, отек.

Тепло: пораженная нога кажется теплее, чем другая.

Изменение цвета стопы.

Изменение формы стопы.