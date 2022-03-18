«Диабет 2 типа не станет портить жизнь, если вы предпримете шаги, чтобы справиться с ним. Однако одно, казалось бы, безобидное решение может перевести вас в очень опасную зону – это пропуск завтрака», - предупреждают ученые.

«пропуск завтрака может привести к катастрофическим последствиям при диабете 2 типа».

«включение завтрака в ежедневный рацион важнее, чем конкретные продукты, которые ест человек».