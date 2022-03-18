Пропуск завтрака может привести к «катастрофическим последствиям» при диабете
Предупреждением о «катастрофических последствиях» пропускаемого диабетиками завтрака являются результаты нового исследования, опубликованные журналом Diabetes Care.
«Диабет 2 типа не станет портить жизнь, если вы предпримете шаги, чтобы справиться с ним. Однако одно, казалось бы, безобидное решение может перевести вас в очень опасную зону – это пропуск завтрака», - предупреждают ученые.
Диабет 2 типа обычно является следствием плохой выработки инсулина. Основная роль инсулина — гормона, естественным образом выделяемого поджелудочной железой — заключается в регулировании уровня сахара в крови. Без достаточного количества инсулина уровень сахара в крови повышается, и результаты этого могут быть разрушительными для организма. Поэтому при заболевании диабетом 2 типа врачи рекомендуют искать и осваивать различные альтернативные способы контроля сахара в крови и снижения его высокого уровня.
Согласно исследованию, которое было проведено учеными Тель-Авивского университета, одним из способов держать содержание сахара в узде является завтрак – первый прием пищи в начале дня особенно важен для тех, кто подвержен диабету 2 типа. Журнал Diabetes Care опубликовал их мнение о том, что
«пропуск завтрака может привести к катастрофическим последствиям при диабете 2 типа».
По данным израильских специалистов, люди с диабетом 2 типа, пропускающие завтрак, рискуют вызвать скачки сахара в крови и дальнейшее ухудшение функции инсулина. В своем исследовании они наблюдали за группой диабетиков возрастом (в среднем) 56,9 лет. Наблюдения показали, что отказ от завтрака может значительно ухудшать метаболизм глюкозы, увеличивать количество дневных скачков сахара в крови, повышать показатели содержания глюкозы в крови натощак.
Ученые не могут точно объяснить, почему пропуск завтрака может так сильно вредить диабетикам, но предполагают, что бета-клетки поджелудочной железы перестают должным образом реагировать на инсулин, если промежуток времени между приемами пищи оказывается слишком продолжительным. Другая их гипотеза говорит, что длительное воздержание от еды увеличивает содержание жирных кислот в крови, и это делает инсулин менее эффективным.
Примечателен и другой вывод исследователей, которые заявили, что
«включение завтрака в ежедневный рацион важнее, чем конкретные продукты, которые ест человек».
Они настоятельно рекомендуют диабетикам 2 типа не пропускать завтрак, потому что это наносит серьезный ущерб функции бета-клеток и приводит к повышению уровня сахара, даже если они не переедают за обедом и ужином
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов особенно важно избегать в рационе при повышенном холестерине.
Тель-Авивский университет (Tel Aviv University или TAU)
Здоровье
один из крупнейших университетов Израиля
Оставить комментарий