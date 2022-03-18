Дневная сонливость может говорить о старческом слабоумии
Регулярный сон в дневное время может свидетельствовать о будущей деменции. К такому выводу пришли учёные из Гарвардского университета.
Многие люди любят хорошенько поспать не только ночью, но и днём. Однако эта привычка может быть предупреждающим сигналом о наступлении деменции у пожилых людей. Авторы исследования обнаружили то, что они называют неким замкнутым циклом между старческим слабоумием и дневной сонливостью. Такой вывод был сделан после наблюдений за сотнями людей старше 80 лет на протяжении десятилетия.
Результаты показали, что те пожилые люди, которые спали днём хотя бы раз в сутки, на 40% чаще впоследствии сталкивались с болезнью Альцгеймера - наиболее распространённой разновидностью деменции. Продолжительность дневного сна также имела значение. Если пожилые люди тратили на дневной сон более часа каждый день, то риск был максимальным. Исследование также показало, что если у людей уже начинала развиваться деменция, то дневной сон становился более долгим.
При этом конкретных доказательств того, что именно дневная сонливость каким-то образом рождает патологические процессы в мозге, пока не получено. Вполне возможно, что это не причина, а следствие или сигнал ускорения процессов старения мозга и ухудшения когнитивной деятельности. Учёные полагают, что скапливающиеся в мозге токсические белки, которые и рождают болезнь Альцгеймера, воздействуют на зоны мозга, которые позволяют нам сохранять бодрствование. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардский университет
Здоровье
один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс
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