Жизнь без почки: какие правила надо соблюдать?

«Главная рекомендация — это диета. Поскольку необходимо максимально снизить нагрузку на оставшуюся почку. Ей придется работать теперь за двоих. Адаптация к новому режиму в большинстве случаев занимает около полутора лет», — говорит доктор.

Сразу стоит отметить, что причин удаления почки может быть несколько: опухоль, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, кистоз, различные травмы. В редких случаях причиной удаления становится донорство. Независимо от того, по какой причине человек лишился органа, рекомендации для всех будут примерно одинаковыми.Питание должно стать частым и дробным, пищу нужно делить на 5-6 приемов в день. При этом рацион должен оставаться сбалансированным и полноценным. Нет придется сказать жирным, острым и слишком соленым блюдам. Лимит соли на сутки — не более 5 г.Также нужно исключить любые консервы, алкоголь. Рыбные и мясные продукты употребляются в отварном виде. По количеству также есть ограничения — максимум 100 г в сутки.Что касается воды, ее по понятным причинам, в ежедневном рационе должно стать меньше — 1,5 литра в день оптимально. От минеральных вод лучше отказаться. Оставшейся почке будет непросто выводить соли, что чревато образованием камней.Конечно, существенные изменения должны случиться не только в питании, но и в целом в образе жизни. В идеале он должен быть подвижным. Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, устраивать прогулки, благоприятно плавание. Тяжелый агрессивный спорт лучше исключить. Также важно избегать переохлаждения.