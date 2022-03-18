Высокий холестерин: растительные масла для снижения и те, которых следует избегать
Использование некоторых растительных масел способствует снижению высокого уровня холестерина.
Уровень холестерина в крови очень чувствителен к нашим пищевым пристрастиям, и то, какие растительные масла используются для приготовления блюд, тоже влияет на его показатели. Есть масла, которые нужно использовать, как и те, которых следует избегать, констатируют врачи.
По данным Heart UK, в целом при выборе масел нужно придерживаться принципа: употреблять меньше насыщенных жиров, чаще заменять их ненасыщенными. Насыщенные жиры содержатся в самых разных продуктах, от сыра до пальмового масла, но большинство из них поступает все же из животных источников. Ненасыщенные жиры содержатся в жирной рыбе, орехах, семенах, некоторых овощах и фруктах.
«Масла, которые богаты полезными ненасыщенными жирами, – это оливковое, подсолнечное, кукурузное, рапсовое, ореховое, льняное», - уточнили эксперты.
Они поясняют, что масла, состоящие из ненасыщенных жирных кислот, нацеливаются на конкретный тип холестерина, а именно холестерин, переносимый липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), также называемый «плохим». Именно этот тип холестерина повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, накапливаясь внутри кровеносный артерий. Исследования показали, что употребление в пищу продуктов, богатых ненасыщенными жирами вместо насыщенных, уменьшает подверженность этим заболеваниям.
Также важно помнить, что максимально рекомендуемое потребление жиров для взрослых составляет около 70 граммов в день.
Каких масел следует избегать? Специалисты рекомендуют отказываться от кокосового и пальмового масла из-за слишклм высокого содержания в них насыщенных жиров.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов особенно важно избегать при имеющемся повышенном холестерине.
Heart UK
ЗОЖ
,лаготворительная организация в Великобритании, которая занимается борьбой с высоким холестерином
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