Заболевание периферических артерий из-за высокого холестерина - признаки на ногах

«Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете повторяющиеся боли в ногах во время тренировки. Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».

NHS сообщает, что к ним относятся выпадение волос на ногах и ступнях, онемение или слабость в ногах, ломкие, медленно растущие ногти на ногах и язвы на ступнях и ногах, которые не заживают. Другие признаки включают изменение цвета кожи на ногах, например,Орган здравоохранения добавляет:рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина в любом возрасте, даже если они чувствуют себя совершенно хорошо.Ранее Медикфорум писал о продуктах против высокого холестерина.