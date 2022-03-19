Заболевание периферических артерий из-за высокого холестерина - признаки на ногах
В NHS говорят, что более двух из пяти человек имеют высокий уровень холестерина, что, к сожалению, может привести к ряду негативных последствий для здоровья. Орган здравоохранения объясняет, что, хотя многие люди с ЗПА не имеют симптомов, у некоторых людей появляется болезненная боль в ногах при ходьбе, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха. Есть также ряд других признаков в ваших ногах, которые могут возникнуть.
NHS сообщает, что к ним относятся выпадение волос на ногах и ступнях, онемение или слабость в ногах, ломкие, медленно растущие ногти на ногах и язвы на ступнях и ногах, которые не заживают. Другие признаки включают изменение цвета кожи на ногах, например, бледность или синеву, блестящую кожу у мужчин с эректильной дисфункцией или сокращение мышц ног.
Орган здравоохранения добавляет:
«Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете повторяющиеся боли в ногах во время тренировки. Симптомы ЗПА часто развиваются медленно, с течением времени. Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может быть признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения».
Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует всем взрослым проверять уровень холестерина в любом возрасте, даже если они чувствуют себя совершенно хорошо.
Ранее Медикфорум писал о продуктах против высокого холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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