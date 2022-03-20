Высокий холестерин: 2 малоизвестных симптома в виде изменения ногтей на ногах
По состоянию ногтей на ногах можно определить проблемы с повышенным уровнем холестерина.
Высокий уровень холестерина может быть предвестником сердечного приступа или инсульта, и во многих случаях анализ крови является единственным способом определить избыток жира в крови и сосудах. Но иногда жировые отложения, блокирующие кровеносные артерии, вызывают определенные изменения состояния и внешнего вида ногтей на ногах. В своем интервью кардиолог, доктор Сами Фирузи, посоветовал обращать внимание на «два ключевых предупредительных сигнала», связанных с высоким уровнем холестерина, которые можно заметить, глядя на ногти на ногах.
«Один из ключевых признаков – это ломкие ногти на ногах, второй – медленно растущие ногти на ногах. Эти два признака вызваны высоким уровнем холестерина в крови, что может привести к заболеванию периферических нервов», - сообщил врач.
По словам доктора Сами Фирузи, при заболевании периферических нервов жировые отложения блокируют артерии, останавливая приток крови к мышцам ног. В тех случаях, когда следствием этого процесса становятся серьезные проблемы, приток крови к ногам становится сильно ограниченным, может возникать критическая ишемия конечностей.
Эксперт напомнил, что служба здравоохранения NHS рекомендует поддерживать уровень общего холестерина на уровне 5 ммоль/л или ниже. Для профилактики высокого холестерина важно сокращать потребления насыщенных жиров, стремиться к их замене ненасыщенными жирами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких продуктов особенно важно избегать в рационе при склонности к высокому холестерину.
Сами Фирузи (Sami Firoozi)
Здоровье
врач-кардиолог
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