Рак кишечника: важный признак - гематохезия (плюс 5 распространенных симптомов)

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Рак кишечника: важный признак - гематохезия (плюс 5 распространенных симптомов)

Считается, что рак кишечника из «наиболее распространенных» видов рака. К счастью, раннее обнаружение заболевания может означать, что лечение сможет вылечить его и даже предотвратить его возвращение. Вот предупреждающие знаки, которые помогут вам заметить это.

По данным Национального института рака, рак толстой кишки «хорошо поддается лечению и часто излечим», если он локализован в кишечнике.
Но сложная часть предупреждающих знаков заключается в том, что они, как правило, незаметны. Таким образом, не зная, что искать, может быть трудно их обнаружить. Одним из основных симптомов, который появляется в 90 процентах случаев рака кишечника, является гематохезия.

Гематохезия описывает ректальное кровотечение, поэтому кровь проходит через ваше дно. Вы можете заметить этот знак на стуле или в туалете, объясняет MedlinePlus. Что касается цвета, характерного для гематохезии, то кровь может быть ярко-красной.

NHS также перечисляет этот симптом и заявляет, что кровь в стуле может указывать на рак кишечника, если отсутствуют другие симптомы геморроя. Исследование добавляет, что гематохезию необходимо рассматривать «осторожно» из-за ее связи с раком.
«Исследования показали, что от семи до 10 процентов пациентов с хроническим явным ректальным кровотечением на самом деле имели колоректальный рак», — заключает исследование.

Хотя этот предупредительный знак является симптомом рака кишечника, существуют и другие симптомы, которые помогут вам определить этот диагноз.

По данным NHS, другие признаки рака кишечника включают:
  • Стойкое изменение характера стула (учащение стула, выделение более жидкого)
  • Боль в животе 
  • Дискомфорт в животе 
  • Вздутие живота всегда вызывается едой 
  • Необъяснимая потеря веса
Национальная служба здравоохранения рекомендует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете подобные симптомы, которые длятся в течение трех недель и более.

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