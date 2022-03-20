Рак кишечника: важный признак - гематохезия (плюс 5 распространенных симптомов)

«Исследования показали, что от семи до 10 процентов пациентов с хроническим явным ректальным кровотечением на самом деле имели колоректальный рак», — заключает исследование.

Стойкое изменение характера стула (учащение стула, выделение более жидкого)

Боль в животе

Дискомфорт в животе

Вздутие живота всегда вызывается едой

Необъяснимая потеря веса