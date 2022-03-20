Рак кишечника: важный признак - гематохезия (плюс 5 распространенных симптомов)
Считается, что рак кишечника из «наиболее распространенных» видов рака. К счастью, раннее обнаружение заболевания может означать, что лечение сможет вылечить его и даже предотвратить его возвращение. Вот предупреждающие знаки, которые помогут вам заметить это.
По данным Национального института рака, рак толстой кишки «хорошо поддается лечению и часто излечим», если он локализован в кишечнике.
Но сложная часть предупреждающих знаков заключается в том, что они, как правило, незаметны. Таким образом, не зная, что искать, может быть трудно их обнаружить. Одним из основных симптомов, который появляется в 90 процентах случаев рака кишечника, является гематохезия.
Гематохезия описывает ректальное кровотечение, поэтому кровь проходит через ваше дно. Вы можете заметить этот знак на стуле или в туалете, объясняет MedlinePlus. Что касается цвета, характерного для гематохезии, то кровь может быть ярко-красной.
NHS также перечисляет этот симптом и заявляет, что кровь в стуле может указывать на рак кишечника, если отсутствуют другие симптомы геморроя. Исследование добавляет, что гематохезию необходимо рассматривать «осторожно» из-за ее связи с раком.
«Исследования показали, что от семи до 10 процентов пациентов с хроническим явным ректальным кровотечением на самом деле имели колоректальный рак», — заключает исследование.
Хотя этот предупредительный знак является симптомом рака кишечника, существуют и другие симптомы, которые помогут вам определить этот диагноз.
По данным NHS, другие признаки рака кишечника включают:
- Стойкое изменение характера стула (учащение стула, выделение более жидкого)
- Боль в животе
- Дискомфорт в животе
- Вздутие живота всегда вызывается едой
- Необъяснимая потеря веса
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