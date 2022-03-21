Ученые назвали полезную привычку, которая поддерживает здоровье мозга

«Циркадная регуляция иммунных клеток играет роль в сложной взаимосвязи между циркадными часами и болезнью Альцгеймера», — рассказывает Дженнифер Херли, ведущий автор исследования, эксперт в области циркадных ритмов и доцент биологических наук Политехнического института Ренсселера.

Когда речь заходит о здоровом образе жизни, большинство думает о питании и физических упражнениях. Согласно новому исследованию, важно сосредоточиться еще на одном моменте. Это поможет значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера.В исследовании, опубликованном в журнале PLOS Genetics, ученые обнаружили, что полноценный ночной сон снижает вероятность развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте. Ученые подчеркивают, что важно придерживаться здоровых привычек сна, постоянного режима. Это поможет мозгу избавиться от белка бета-амилоида 42 (AB42). Если мозг не будет вовремя очищаться от него, могут формироваться бляшки. Они считаются признаком болезни Альцгеймера.Херли подчеркивает, что здоровый сон важен для облегчения некоторых симптомов болезни Альцгеймера, и его положительный эффект может быть обеспечен иммунными клетками микроглией.Ранее ученые предупредили, как COVID влияет на мужское здоровье