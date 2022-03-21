Врачи: частые отеки сигналят о проблемах с почками

«Здоровые почки пропускают менее одного грамма белка в мочу в день. При нефротическом синдроме клубочки пропускают три грамма белка или более», — отмечают эксперты.

Хронические заболевания почек снижают их способность фильтровать кровь. В результате отходы могут накапливаться в теле, а белок проникать в мочу. Врачи отмечают, что для обнаружения проблем с почками достаточно приглядеться к своим рукам и ногам.В частности, обращать внимание нужно на отечность. Незначительное накопление жидкости в организме случается со всеми. Однако эксперты Университета Джона Хопкинса предупреждают, что присутствие отеков в руках, ногах и области глаз может сигнализировать о нефротическом синдроме. Это состояние формируется при заболевании почек.Нефротический синдром возникает, когда кровеносные сосуды или клубочки, которые в большом количестве присутствуют в почках, рубцуются или повреждаются из-за заболевания. Эти сосуды отвечают за фильтрацию отходов и излишков жидкости. Их повреждение приводит к чрезмерному выводу белка при мочеиспускании.Заболевание почек может привести к излишнему выводу белка из организма и недостаточному выводу натрия. По мере ухудшения функции почек, задержка натрия будет увеличиваться, что приведет к увеличению внеклеточного объема, периферическим отекам. Это чревато гипертонией, а в наиболее тяжелых случаях отеком легких.Ранее специалисты назвали фактор , увеличивающий риск инсульта в четыре раза.