Хотите быть донором? Врач рассказала, как подготовиться к сдаче крови

«Если вас допустили к сдаче крови, нужно подготовиться. За три дня запрещено принимать анальгетики и аспирин, которые ухудшают свертываемость крови. Накануне желательно ограничить прием жирной и жаренной пищи».

Специалист отмечает, что стать донором может любой совершеннолетний человек, вес которого больше 50 кг. В противном случае забор крови может быть небезопасным для здоровья самого потенциального донора. Сдавать кровь для других не могут беременные и кормящие женщины, люди, перенесшие сложные операции в течение последнего года.Откажут в донорстве также тем, кто в последние полгода сделал тату или пирсинг. Есть некоторые временные ограничения по сдаче и для тех, кто недавно был вакцинирован.Откажитесь от сдачи крови, если чувствуете недомогание (озноб, головная боль, слабость, симптомы простуды). Непосредственно перед процедурой хорошо поешьте. Сладкий чай и каша — отличный вариант! Важно: за двое суток до сдачи крови нельзя принимать алкоголь, за два часа — отказаться от курения.После процедуры желательно сразу не вскакивать и не бежать. Отдохните хотя бы минут 10. Снова перекусите и выпейте сладкий чай. Старайтесь избегать в течение дня интенсивных физических нагрузок и тренировок в зале. Пейте больше жидкости, особенно в первые два дня после сдачи крови.