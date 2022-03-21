Часто охрипает голос? Это легкие сигналят о проблемах
Рак легких считается одним из самых смертоносных. Хотя он чаще развивается у курильщиков, отсутствие пагубной привычки — не защита. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогают пациентам получать положительный прогноз. Поэтому важно знать, как рак легких проявляется на ранних стадиях.
Большинство контрольных симптомов имеют респираторную природу. Именно по этой причине пациенты игнорируют охриплость голоса. По данным Фонд рака легких Роя Кастла, длительные эпизоды охриплости могут сигнализировать о проблемах. Поэтому важно обратиться к врачу за консультацией. Охриплость голоса, вызванная раком легких, может проявляться по-разному. Поэтому важно обращать внимание на все отклонения от обычного состояния здоровья.
Конечно, проблемы с голосом вызывает не только рак легких. Привести к охриплости может ларингит, отек гортани, кислотный рефлюкс, новообразования на голосовых связках. Факторы окружающей среды, такие как влажность и загрязнение воздуха, могут приводить к осиплости голоса. Эксперты отмечают, что если причиной стало раздражение или травма, проблема решится сама за короткий период времени. Если этого не происходит, стоит проконсультироваться с врачом.
По данным Health Union, больные раком легких могут испытывать охриплость голоса из-за паралича или слабости гортанного нерва. Гортанный нерв контролирует деятельность гортани и делится на левый и правый. Опухоли в левом легком могут давить на нерв, вызывая хрипоту или его паралич.
Ранее специалисты рассказали, какое количество алкоголя уменьшает мозг.
Фонд рака легких Роя Кастла
Здоровье
Некоммерческая организация
Оставить комментарий