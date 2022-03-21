Стакан теплого молока перед сном улучшает качество сна - японские ученые

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Стакан теплого молока перед сном улучшает качество сна - японские ученые

Исследователи из Университета медицинских наук Семнана отметили, что пациенты, госпитализированные в отделения кардиологической помощи, получали пользу от употребления смеси молока и меда. В течение трех дней, когда проводилось испытание, пациенты, получавшие смесь молока и меда, сообщали об улучшении качества сна по сравнению с теми, кто получал плацебо. 

Различия в качестве сна между экспериментальной и контрольной группами к третьему дню были «значительными».

Дальнейшие исследования, проведенные в Высшей школе медицины Университета Осаки, показали, что ферментированное молоко оказывает «благоприятное влияние на улучшение сна у здоровых пожилых людей».

В исследовании приняли участие 29 здоровых пожилых людей в возрасте от 60 до 81 года. В ходе эксперимента испытуемым давали 100 г ферментированного молока или напиток-плацебо каждый день в течение трех недель.

Исследователи обнаружили, что потребление молока привело к «значительному улучшению эффективности сна». Фонд сна отметил, что свойства молока, способствующие сну, «могут быть связаны с аминокислотой триптофан». Триптофан играет важную роль в производстве мелатонина, гормона, который помогает человеку чувствовать сонливость.

Хотя употребление молока перед сном может быть полезным снотворным для многих людей, оно подходит не всем. Людям с непереносимостью лактозы следует избегать молока в любое время дня и ночи.

Исследователи обнаружили, что потребление молока привело к «значительному улучшению эффективности сна». Фонд сна отметил, что свойства молока, способствующие сну, «могут быть связаны с аминокислотой триптофан». Триптофан играет важную роль в производстве мелатонина, гормона, который помогает человеку чувствовать сонливость.

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Osaka University Graduate School of Medicine

Здоровье

Один из крупнейших медицинских университетов Японии.

Теги : советы специалистов, польза молока, бессонница