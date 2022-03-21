Дефицит витамина B12: 2 ощущения в груди, указывающие на резкое падение уровня B12
Дефицит витамина B12 серьезен, потому что он может вызвать необратимые осложнения, если его не лечить. Серьезные неврологические проблемы и заболевания крови входят в число некоторых заболеваний, вызванных этим заболеванием. Поэтому никогда нельзя игнорировать два ощущения в груди.
Витамин B12 необходим для ряда биологических процессов, но одним из наиболее важных является производство эритроцитов.
«Без надлежащего уровня витамина B12 эритроциты не будут воспроизводиться должным образом, поэтому их производство уменьшится, что приведет к анемии».
Состояние клинически связано с множеством симптомов, включая усталость, покалывание в ногах и руках и спутанность сознания.
Иногда, однако, это может вызвать учащенное сердцебиение. По данным NHS, учащенное сердцебиение — это сердцебиение, которое внезапно становится более заметным, что иногда может вызывать тревогу.
«Ваше сердце может чувствовать, что оно часто колотится, трепещет или бьется нерегулярно всего несколько секунд или минут. Вы также можете почувствовать эти ощущения в горле или шее».
Исследования показали, что сердце бьется быстрее, чтобы компенсировать более низкий уровень эритроцитов в организме.
Это происходит потому, что это состояние оказывает давление на сердце, чтобы протолкнуть больший объем крови по всему телу и сделать это быстрее. Но помимо своей роли в производстве эритроцитов, витамин B12 также играет ключевую роль в синтезе и поддержании миелина. Миелин состоит из белков и жировых веществ и обеспечивает передачу электрических импульсов по нервным клеткам. Когда производство вещества прекращается, нервы становятся уязвимыми для повреждения, что создает основу для периферической невропатии.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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