Дефицит витамина B12: 2 ощущения в груди, указывающие на резкое падение уровня B12

«Без надлежащего уровня витамина B12 эритроциты не будут воспроизводиться должным образом, поэтому их производство уменьшится, что приведет к анемии».

«Ваше сердце может чувствовать, что оно часто колотится, трепещет или бьется нерегулярно всего несколько секунд или минут. Вы также можете почувствовать эти ощущения в горле или шее».

Витамин B12 необходим для ряда биологических процессов, но одним из наиболее важных является производство эритроцитов.Состояние клинически связано с множеством симптомов, включая усталость, покалывание в ногах и руках и спутанность сознания.Иногда, однако, это может вызвать учащенное сердцебиение. По данным, учащенное сердцебиение — это сердцебиение, которое внезапно становится более заметным, что иногда может вызывать тревогу.Исследования показали, что сердце бьется быстрее, чтобы компенсировать более низкий уровень эритроцитов в организме.Это происходит потому, что это состояние оказывает давление на сердце, чтобы протолкнуть больший объем крови по всему телу и сделать это быстрее. Но помимо своей роли в производстве эритроцитов, витамин B12 также играет ключевую роль в синтезе и поддержании миелина. Миелин состоит из белков и жировых веществ и обеспечивает передачу электрических импульсов по нервным клеткам. Когда производство вещества прекращается, нервы становятся уязвимыми для повреждения, что создает основу для периферической невропатии.