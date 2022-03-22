Рак простаты: лекарственный каннабис показал эффективность в лечении рака простаты

Стивен Барнхилл

Здоровье

Доктор медицины, основатель компании Apollon доктор Стивен Барнхилл — врач с 35-летним опытом работы в качестве председателя и главного исполнительного директора многочисленных публичных и частных компаний, специализирующихся на лабораторной медицине, биотехнологии и фармацевтике.