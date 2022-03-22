Рак простаты: лекарственный каннабис показал эффективность в лечении рака простаты
Рак предстательной железы является наиболее распространенной формой рака у мужчин. Каждый год тысячам людей диагностируют заболевание, которое редко проявляется симптомами на ранних стадиях. Теперь новые результаты показывают, что лекарственный каннабис можно использовать в качестве лечения.
Как и в других областях войны, необходимо будет разработать новые технологии и найти новые пути для поиска новых методов лечения. Лекарственная марихуана может стать одним из таких путей, фактически она может стать неожиданным оружием правительства в его войне с раком. Данные британской компании Apollon Formularies показали, что лекарственный каннабис может убивать клетки рака простаты.
Лекарственные препараты каннабиса показали свою эффективность в уничтожении как гормонорезистентных, так и гормоночувствительных клеток рака предстательной железы в трехмерных клеточных культурах в независимых лабораторных испытаниях.
Доктор Стивен Барнхилл, генеральный директор Apollon, отметил:
«Было замечено, что каннабиноиды оказывают «противоопухолевое» действие различными способами, включая непосредственное уничтожение раковых клеток, а также ингибирование роста клеток и метастазирования опухоли».
Хотя эти результаты были получены в лабораторных условиях, они дополняют растущее количество доказательств того, что каннабис может оказывать положительное влияние на рак и, следовательно, играть роль в будущих методах лечения.
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Стивен Барнхилл
Здоровье
Доктор медицины, основатель компании Apollon доктор Стивен Барнхилл — врач с 35-летним опытом работы в качестве председателя и главного исполнительного директора многочисленных публичных и частных компаний, специализирующихся на лабораторной медицине, биотехнологии и фармацевтике.
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