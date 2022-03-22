Прием высоких доз добавок с рыбьим жиром увеличивает риск инсульта

«Жирная рыба — лучший источник жиров Омега-3. Старайтесь съедать две порции рыбы в неделю. Хотя бы один из них должен быть жирным. Порция составляет 140 г, но вы можете есть две или три порции меньшего размера в течение недели».

«Добавки с рыбьим жиром могут ингибировать агрегацию тромбоцитов и потенциально могут увеличить риск кровотечения. Добавки с рыбьим жиром снижают агрегацию тромбоцитов у здоровых людей. Этот биохимический эффект не отражался в увеличении риска кровотечения во время или после хирургического вмешательства, оцененного в рандомизированных контролируемых исследованиях. Следовательно, этот систематический обзор не поддерживает необходимость прекращения приема добавок с рыбьим жиром перед операцией или другими инвазивными процедурами».