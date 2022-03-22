Прием высоких доз добавок с рыбьим жиром увеличивает риск инсульта
Существует ряд основных факторов риска инсульта, которых можно избежать с помощью здорового питания: высокий уровень холестерина в крови, высокое кровяное давление и избыточная масса тела. Действительно, есть ряд продуктов, которые можно включить в свой рацион.
Heart UK говорит:
«Жирная рыба — лучший источник жиров Омега-3. Старайтесь съедать две порции рыбы в неделю. Хотя бы один из них должен быть жирным. Порция составляет 140 г, но вы можете есть две или три порции меньшего размера в течение недели».
Клиника Майо говорит, что при соблюдении рекомендаций добавки с рыбьим жиром обычно считаются безопасными. Однако, прием высоких доз добавок с рыбьим жиром может увеличить риск кровотечения и, возможно, увеличить риск инсульта.
В исследовании говорится, что в некоторых, но не во всех крупномасштабных рандомизированных контролируемых исследованиях, изучающих влияние добавок морских жирных кислот омега-3 на сердечно-сосудистые исходы, сообщалось о повышенном риске фибрилляции предсердий.
В нем говорится, что потенциальные причины разрозненных результатов могут быть связаны с дозой.
«Добавки с рыбьим жиром могут ингибировать агрегацию тромбоцитов и потенциально могут увеличить риск кровотечения. Добавки с рыбьим жиром снижают агрегацию тромбоцитов у здоровых людей. Этот биохимический эффект не отражался в увеличении риска кровотечения во время или после хирургического вмешательства, оцененного в рандомизированных контролируемых исследованиях. Следовательно, этот систематический обзор не поддерживает необходимость прекращения приема добавок с рыбьим жиром перед операцией или другими инвазивными процедурами».
Эти данные подтверждают гипотезу о том, что употребление рыбы несколько раз в неделю снижает риск тромботического инсульта, но не увеличивает риск геморрагического инсульта.
Ранее Медикфорум писал о признаках высокого холестерина.
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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