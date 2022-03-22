Инфаркт: 4 состояния, которые могут увеличить риск — обратите внимание на эти признаки
Сердечные приступы ежегодно уносят жизни миллионов человек, и эта шокирующая статистика растет. Человек может питаться здоровой пищей, заниматься спортом и снижать уровень стресса, но также важно выяснить, есть ли у вас какое-либо из следующих состояний.
По данным Penn Medicine, высокое кровяное давление заставляет сердце работать усерднее, чтобы перекачивать кровь к остальным частям тела. Это приводит к утолщению нижней левой камеры сердца (левого желудочка).Утолщенный левый желудочек увеличивает риск сердечного приступа, сердечной недостаточности и внезапной сердечной смерти. Слишком много плохого холестерина может быть вредным, потому что он прилипает к внутренним стенкам ваших артерий.
Это может привести к накоплению жирового материала (атеромы) — этот процесс известен как атеросклероз. Это затрудняет кровоток, что может привести к сердечному приступу или инсульту.
Если ваш общий холестерин высок, это может означать, что в вашей крови много плохого (не ЛПВП) холестерина. Высокий уровень хорошего (ЛПВП) холестерина может помочь контролировать уровень плохого холестерина и вывести его из организма. Высокий уровень глюкозы в крови от диабета может повредить ваши кровеносные сосуды и нервы, которые контролируют ваше сердце и кровеносные сосуды.
Со временем высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, контролирующие ваше сердце. Люди с диабетом, как правило, заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями в более молодом возрасте, чем люди без диабета.
Избыточный вес может привести к накоплению жировых отложений в артериях. Если артерии, несущие кровь к сердцу, повреждены и закупорены, это может привести к сердечному приступу. Интересно, что избыточный вес, по-видимому, является предшественником всех других упомянутых заболеваний.
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.
Penn Medicine
Здоровье
Крупная многопрофильная система здравоохранения со штаб-квартирой в Филадельфии, штат Пенсильвания (США).
Оставить комментарий