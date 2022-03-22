Врач-эндокринолог Жиляев: принимать витамин D следует круглый год
По мнению врача, людям, живущим и работающим в городе, восполнить уровень витамина D только естественным путем сложно.
«Исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то иммунитет ослаблен», - сообщил в интервью врач-эндокринолог Виктор Жиляев.
Медик перечислил те полезные для организма качества витамина D
- Способствует усвоению кальция из пищи.
- Положительно влияет на состояние мышц, костей.
- Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы.
- Задействован в механизмах регуляции кровяного давления.
- Защищает женщин после менопаузы и пожилых людей от переломов.
«Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, но в городе таким образом восполнить его нехватку сложно, поэтому следует круглый год принимать витаминно-минеральные комплексы», - поделился мнением эндокринолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которые указывают на дефицит в организме витаминов группы B.
Виктор Жиляев
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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