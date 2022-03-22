Врач-эндокринолог Жиляев: принимать витамин D следует круглый год

«Исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то иммунитет ослаблен», - сообщил в интервью врач-эндокринолог Виктор Жиляев.

Способствует усвоению кальция из пищи.

Положительно влияет на состояние мышц, костей.

Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы.

Задействован в механизмах регуляции кровяного давления.

Защищает женщин после менопаузы и пожилых людей от переломов.

«Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, но в городе таким образом восполнить его нехватку сложно, поэтому следует круглый год принимать витаминно-минеральные комплексы», - поделился мнением эндокринолог.