Врач-эндокринолог Жиляев: принимать витамин D следует круглый год

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прием препарата

По мнению врача, людям, живущим и работающим в городе, восполнить уровень витамина D только естественным путем сложно.

«Исследования показали, что, если уровень витамина D снижен, то иммунитет ослаблен», - сообщил в интервью врач-эндокринолог Виктор Жиляев.


Медик перечислил те полезные для организма качества витамина D
  • Способствует усвоению кальция из пищи.
  • Положительно влияет на состояние мышц, костей.
  • Поддерживает деятельность сердечно-сосудистой системы.
  • Задействован в механизмах регуляции кровяного давления.
  • Защищает женщин после менопаузы и пожилых людей от переломов.
Жиляев высказался о том, что многим людям принимать витамин D он бы посоветовал круглый год. Прежде всего тем, кто из-за постоянной занятости и работы проводит много времени в помещениях.

«Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей, но в городе таким образом восполнить его нехватку сложно, поэтому следует круглый год принимать витаминно-минеральные комплексы», - поделился мнением эндокринолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах, которые указывают на дефицит в организме витаминов группы B.
Виктор Жиляев
Виктор Жиляев
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
Теги : витамин D, советы врачей, Виктор Жиляев