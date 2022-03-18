Возможный рак у тех, кто перенес аппендицит: 8 тревожных признаков
Исследование показало, что люди с перенесенным аппендицитом, но не удаленным аппендиксом подвергаются более высокому риску развития рака.
Аппендицит возникает как следствие воспаления червеобразного отростка слепой кишки – аппендикса. В прошлом людей с аппендицитом оперировали, удаляя воспалившийся аппендикс. Но последние тенденции медицины таковы, что пациентов с этим состоянием начинают лечить антибиотиками, избегая хирургического вмешательства.
Новое исследование свидетельствует, что в этом случае у тех, кто перенес аппендицит, становится более высоким риск рака аппендикса. Его результаты опубликовал Журнал Американского колледжа хирургов (Journal of the American College of Surgeons).
Исследователи, специалисты Йельской школы медицины, пришли к заключению, что у пациентов, которым не был удален аппендикс, может впоследствии увеличиваться количество карциноидов – медленно растущих типов нейроэндокринных опухолей, которые поражают клетки, выделяющие гормоны в кровоток. Почему это происходит, пока неизвестно, но авторы работы высказались о том, что воспалившийся аппендикс целесообразнее все-таки удалять – прежде всего тем, кто переносит аппендицит в молодом возрасте или детстве: у таких пациентов возникновение рака аппендикса становится возможным уже в возрасте до 50 лет. У людей старших поколений аналогичный риск рака не является столь же серьезным.
Симптомы рака аппендикса. Медики перечисляют ряд тревожных признаков.
- Воспаление или инфекция аппендикса.
- Вздутие живота.
- Боль в животе.
- Боль в области таза.
- Скопление жидкости в брюшной полости (асцит).
- Изменения функции кишечника.
- Тошнота и рвота.
- Увеличение объема талии.
Йельская школа медицины (Yale School of Medicine)
Здоровье
высшая медицинская школа Йельского университета (США)
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