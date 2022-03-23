Рак ротовой полости: симптомы во время еды, на которые следует обращать внимание
Рак ротовой полости имеет ряд симптомов, на которые врачи советуют обращать внимание. Один из этих симптомов проявляется во время еды.
В случае рака ротовой полости опухоль может появиться в любой части рта, от поверхности языка до внутренней части щек. Говоря о признаках данного заболевания, онкологи отмечают, что ими могут быть некоторые ощущения, возникающие во время еды.
«Боль или трудности при глотании пищи или напитков, также известные как дисфагия, являются одним из признаков рака ротовой полости», - уточняют эксперты.
Другие симптомы злокачественного заболевания.
- Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель.
- Необъяснимые и стойкие уплотнения во рту, которые не проходят.
- Необъяснимые и постоянные уплотнения в лимфатических узлах.
- Изменения голоса или проблемы с речью.
- Непреднамеренная потеря веса.
- Кровотечение или онемение во рту.
- Расшатывание одного или несколько зубов без видимой причины.
- Трудности с движением челюстью.
- Красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.
К названным симптомам должны быть особенно внимательными люди, которые курят, часто употребляют алкоголь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторыми симптомами во рту может проявляться диабет 2 типа.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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