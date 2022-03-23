Рак ротовой полости: симптомы во время еды, на которые следует обращать внимание

«Боль или трудности при глотании пищи или напитков, также известные как дисфагия, являются одним из признаков рака ротовой полости», - уточняют эксперты.

Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель.

Необъяснимые и стойкие уплотнения во рту, которые не проходят.

Необъяснимые и постоянные уплотнения в лимфатических узлах.

Изменения голоса или проблемы с речью.

Непреднамеренная потеря веса.

Кровотечение или онемение во рту.

Расшатывание одного или несколько зубов без видимой причины.

Трудности с движением челюстью.

Красные или белые пятна на слизистой оболочке рта.