Онкология: кровотечение во рту является предупреждающим знаком
Рак полости рта может локализоваться на языке, внутренней стороне щек, нёбе, деснах или губах. Опухоли также могут развиваться в железах, вырабатывающих слюну, на миндалинах и в глотке, соединяющих рот с горлом. Как и другие виды рака, рак ротовой полости имеет ряд симптомов и причин.
• Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель
• Необъяснимые постоянные уплотнения во рту или на шее, которые не проходят
• Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления
• Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке
• Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке
• Изменения речи, например, шепелявость
Национальная служба здравоохранения рекомендует:
Рак ротовой полости может быть вызван рядом факторов. Сюда относится курение или жевание табака, употребление алкоголя, заражение вирусом ВПЧ; это тот же вирус, который вызывает остроконечные кондиломы. Нездоровое питание также может увеличить риск рака ротовой полости. Ведущими причинами являются алкоголь и табак.
Новое исследование показало, что нездоровое питание и последующее увеличение веса могут увеличить риск развития у человека определенного типа рака. Исследование Cancer Research UK показало, что избыточный вес увеличивает риск развития рака матки у женщин.
Ранее Медикфорум писал о симптомах высокого холестерина.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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