Онкология: кровотечение во рту является предупреждающим знаком

Симптомы, характерные для рака ротовой полости, включают:



• Болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель

• Необъяснимые постоянные уплотнения во рту или на шее, которые не проходят

• Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления

• Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке

• Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке

• Изменения речи, например, шепелявость



Национальная служба здравоохранения рекомендует:

«Обратитесь к врачу общей практики или стоматологу, если эти симптомы не улучшатся в течение трех недель, особенно если вы пьете или курите».