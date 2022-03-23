Эти признаки могут проявиться за 25 лет до начала Альцгеймера
Деменция может относиться к любому количеству состояний, характеризующихся снижением когнитивных функций, но болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной. Потеря памяти может быть отличительным признаком, но депрессивные симптомы могут предшествовать появлению когнитивных симптомов на десятилетия.
В исследовании под названием «Депрессия как фактор риска болезни Альцгеймера: исследование MIRAGE» была предпринята попытка оценить связь между симптомами депрессии и риском развития болезни Альцгеймера.
В общей сложности 1953 пациента с болезнью Альцгеймера и 2093 их здоровых родственника были зачислены в Многоучрежденческое исследование генетической эпидемиологии болезни Альцгеймера (MIRAGE).Цель MIRAGE заключалась в выявлении генетических и негенетических факторов риска болезни Альцгеймера. В ходе исследования оценивались шансы развития болезни Альцгеймера с симптомами депрессии и без них с поправкой на возраст, пол, образование, травму головы в анамнезе и статус аполипопротеина Е.
Что выяснили исследователи?
Выявлена значительная связь между симптомами депрессии и болезнью Альцгеймера. В семьях, где симптомы депрессии впервые появились в течение одного года до начала болезни Альцгеймера, связь была выше. В семьях, где симптомы депрессии впервые появились более чем за год до начала болезни Альцгеймера, связь была ниже. Там, где симптомы депрессии впервые появились более чем за 25 лет до начала болезни Альцгеймера, все еще наблюдалась умеренная ассоциация.
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Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляет Admiral Nurses семьям, страдающим деменцией.
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