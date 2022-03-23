Рак легких: ключевой признак, который появляется, когда вы кашляете

«Очевидно, что чем раньше будет обнаружен рак легких, тем больше у вас шансов выжить. «Однако все зависит от стадии рака легких и здоровья человека в целом».

«Симптомы, вызывающие тревогу, включают постоянный кашель, который может ухудшиться, кашель с кровью и боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле или смехе. Потеря аппетита, необъяснимая потеря веса и усталость также являются ключевыми признаками рака легких. Остерегайтесь охриплости, одышки, новых приступов хрипов и инфекций, таких как бронхит и пневмония, которые не проходят».