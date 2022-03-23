Рак легких: ключевой признак, который появляется, когда вы кашляете
Характеризующийся отсутствием настораживающих признаков, рак легких начинается в губчатых органах, расположенных по обеим сторонам грудной клетки. Ведущая британская медицинская фирма по халатности поделилась «тревожными симптомами» рака легких, а также рассказала, что ваш врач должен делать во время осмотра.
Ваши легкие — это два наполненных воздухом органа, которые поглощают кислород и выделяют углекислый газ. По данным Cancer Research UK, рак этого органа считается третьим «самым распространенным» диагнозом рака в Великобритании, на который приходится 13 процентов всех новых случаев рака.
«Очевидно, что чем раньше будет обнаружен рак легких, тем больше у вас шансов выжить. «Однако все зависит от стадии рака легких и здоровья человека в целом».
Вот предупреждающие знаки, которые могут указывать на состояние, такое как кровохарканье. По данным клиники Майо, кровохарканье описывает кашель с кровью из определенной части легких. Сложность заключается в том, что кровь, поступающая откуда-то еще, может показаться, что она также исходит из легких.
Поэтому важно, чтобы ваш врач помог определить правильное место кровотечения, объясняет портал здоровья. По данным NHS, кашель с кровью считается одним из «основных симптомов» рака легких.
«Симптомы, вызывающие тревогу, включают постоянный кашель, который может ухудшиться, кашель с кровью и боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле или смехе. Потеря аппетита, необъяснимая потеря веса и усталость также являются ключевыми признаками рака легких. Остерегайтесь охриплости, одышки, новых приступов хрипов и инфекций, таких как бронхит и пневмония, которые не проходят».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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