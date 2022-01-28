Симптомы рака легких: врачи рассказали, каким может стать кашель
Кашель, являющийся одним из признаков коронавируса, также может быть симптомом рака легких.
Рак может начаться в любой части легких или дыхательных путей, чаще это возникает по мере увеличения возраста. Врачи из Cancer Research UK констатируют, что раннее обнаружение рака легких может означать более весомую надежду на успешное лечение, поэтому, если вы заметите какие-либо изменения, как можно скорее проверьте их у своего врача общей практики.
Исследования говорят, что наиболее распространенным симптомом рака легких является кашель. Его особенностью является то, что он не проходит в течение длительного времени. Также со временем он может меняться в худшую сторону, сопровождаясь дискомфортом, который становится все более существенным, или появлением других признаков нездоровья.
«Людям, чей кашель длится три недели и более, и это не связано с COVID-19, необходимо обратиться к врачу общей практики», - подчеркивают ученые.
Также, рассказали специалисты, на возможный рак легких могут указывать инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться, или инфекция грудной клетки, длящаяся долгое время. Помимо этого, заболевшего человека может одолевать постоянное чувство усталости.
Другие возможные симптомы.
- Грудная боль.
- Одышка.
- Хрипы.
- Кровохарканье.
- Потеря веса без известной причины.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может меняться моча в некоторых случаях рака.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по борьбе с раком, направленной на предотвращение рака, спасение жизни, уменьшение страданий больных
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