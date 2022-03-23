Психолог Алчаков назвал физические проявления депрессии
По словам психолога Артура Алчакова, одним из физических проявлений депрессии являются боли в разных органах.
В интервью специалист рассказал, что с депрессией как заболеванием сталкивается до 5 процентов населения. У человека, заболевающего депрессией, наблюдается снижение уровня нейромедиаторов (например, серотонина), которые также называют «гормонами радости», поскольку именно они обеспечивают возможность испытывать позитивные эмоции, умиротворение, счастье.
По словам Алчакова, пусковым механизмом развития депрессии может стать стресс, пережитое потрясение, либо она может носить эндогенный характер. Также врачи нередко наблюдают генетическую предрасположенность к этому недугу.
Депрессия влияет на мировосприятие – человек начинает видеть все исключительно в мрачном ключе. То, что приносило раньше радость, больше не дает светлых переживаний. Также теряется мотивация что-либо делать.
Назвал специалист и физические проявления депрессии.
- Ухудшается концентрации внимания, усиливается рассеянность.
- Угасает энергия, растет вялость.
- Снижается либидо.
- Возникают боли в органах, системах организма.
- Возможна бессонница или же сон становится слишком долгим.
- Усиливается раздражительность.
- Пропадает аппетит.
- Появляется ощущение кома в горле.
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