Офтальмолог Боров: появление «мушек» в глазах может говорить о проблемах со здоровьем
«Мушки в глазах» могут быть сигналом неблагоприятных процессов в системе зрения и других проблем, например, диабета.
В интервью врача офтальмолога Владимира Борова прозвучали пояснения по поводу возможных причин «мушек» – мелькающих в глазах помутнений.
«Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм», - рассказал медик «Вечерней Москве».
Боров заметил, что явление «мушек в глазах» может быть возрастным изменением, следствием тех процессов, которые могут происходить со структурами органов зрения по мере старения организма. В большой мере этому подвержены люди возрастом после 50 лет, имеющие близорукость.
Также Владимир Боров перечислил другие возможные проблемы со здоровьем, о которых иногда говорит появление мушек в глазах.
- Приступы мигрени.
- Сахарный диабет.
- Поражения глазного стекловидного тела – аутоиммунные вирусные или грибковые по своей природе.
- Глазные травмы.
«Если количество мушек или помутнений увеличилось, это означает, что могли произойти разрыв сетчатой оболочки в глазном яблоке или кровоизлияние внутри органа зрения. Это очень серьезная проблема», - предупредил офтальмолог.
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