Офтальмолог Боров: появление «мушек» в глазах может говорить о проблемах со здоровьем

«Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм», - рассказал медик «Вечерней Москве».

Приступы мигрени.

Сахарный диабет.

Поражения глазного стекловидного тела – аутоиммунные вирусные или грибковые по своей природе.

Глазные травмы.

«Если количество мушек или помутнений увеличилось, это означает, что могли произойти разрыв сетчатой оболочки в глазном яблоке или кровоизлияние внутри органа зрения. Это очень серьезная проблема», - предупредил офтальмолог.