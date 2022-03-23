Офтальмолог Боров: появление «мушек» в глазах может говорить о проблемах со здоровьем

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«Мушки в глазах» могут быть сигналом неблагоприятных процессов в системе зрения и других проблем, например, диабета.

В интервью врача офтальмолога Владимира Борова прозвучали пояснения по поводу возможных причин «мушек» – мелькающих в глазах помутнений.

«Мушки бывают разных форм и видов: полупрозрачные, кольцеобразные, в виде кривых и других форм», - рассказал медик «Вечерней Москве».

Боров заметил, что явление «мушек в глазах» может быть возрастным изменением, следствием тех процессов, которые могут происходить со структурами органов зрения по мере старения организма. В большой мере этому подвержены люди возрастом после 50 лет, имеющие близорукость.

Также Владимир Боров перечислил другие возможные проблемы со здоровьем, о которых иногда говорит появление мушек в глазах.
  • Приступы мигрени.
  • Сахарный диабет.
  • Поражения глазного стекловидного тела – аутоиммунные вирусные или грибковые по своей природе.
  • Глазные травмы.
«Если количество мушек или помутнений увеличилось, это означает, что могли произойти разрыв сетчатой оболочки в глазном яблоке или кровоизлияние внутри органа зрения. Это очень серьезная проблема», - предупредил офтальмолог.

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