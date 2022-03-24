Гипертония: кардиологами названы признаки сильно повышенного давления

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измерение давления

Многие люди с повышенным давлением чувствуют себя совершенно нормально, и это опасно – рост АД провоцирует сердечные приступы, инсульты, заболевания почек, аневризму аорты.

Артериальное давление на уровне 140/90 мм рт. ст. или выше создает увеличенную нагрузку на сердце, кровеносные сосуды, мозг, почки, глаза. Проблема в том, что организм адаптируется к жизни с высоким АД, и многие люди, заболевая гипертонией, не имеют заметных симптомов в повседневной жизни. Нередко о своем заболевании человек узнает только в критических обстоятельствах – например, попав в больницу с инфарктом.

Так как же определить, является ли кровяное давление повышенным?

Наиболее эффективным способом определить имеющуюся гипертонию является профилактическое измерение давления. Людям возрастом 40 лет и старше кардиологи рекомендуют периодически измерять АД независимо от самочувствия.

«Показатели артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления и наверняка станете гипертоником, если вы не предпримете шаги, чтобы держать свое кровяное давление под контролем».

В свою очередь, специалисты Британского кардиологического фонда (BHF) рекомендуют обращать внимание на определенные симптомы, которые могут говорить о повышенном давлении без его измерения монитором.
  • Затуманенное зрение.
  • Носовые кровотечения.
  • Сбивчивое дыхание, одышка.
  • Боли в груди.
  • Головокружение.
  • Головные боли.
Признаки сильно повышенного давления. Почки – тот орган, который особенно уязвим у гипертоников. Высокое кровяное давление создает дополнительную нагрузку на мелкие кровеносные сосуды парного органа. Со временем сосуды почек перестают работать должным образом, что чревато их ухудшением вплоть до развития почечной недостаточности.

Когда сильно повышенное давление ухудшает состояние почек, могут возникать следующие признаки.
  • Усталость.
  • Опухшие лодыжки, ступни или руки.
  • Сбивчивое дыхание.
  • Ощущение общего нездоровья.
  • Следы крови в моче.
Еще одно опасное последствие сильно повышенного давления – аневризма брюшной аорты.

Аорта представляет собой кровеносный сосуд, идущий от сердца вниз через грудную клетку и живот. В случае аневризмы на его стенке появляется «пузырь», возникающий из-за выпячивания под влиянием давления. Его разрыв провоцирует опасное для жизни кровотечение, требующее неотложной медицинской помощи.

Вот предупреждающие признаки разрыва аневризмы брюшной аорты
  • Внезапная сильная боль в животе или пояснице.
  • Головокружение.
  • Потная, бледная и липкая кожа.
  • Быстрое сердцебиение.
  • Сбивчивое дыхание.
  • Обморок или потеря сознания.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают одышку особенно опасным признаком сердечного приступа.

Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)

Здоровье

благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве

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