Гипертония: кардиологами названы признаки сильно повышенного давления
Многие люди с повышенным давлением чувствуют себя совершенно нормально, и это опасно – рост АД провоцирует сердечные приступы, инсульты, заболевания почек, аневризму аорты.
Артериальное давление на уровне 140/90 мм рт. ст. или выше создает увеличенную нагрузку на сердце, кровеносные сосуды, мозг, почки, глаза. Проблема в том, что организм адаптируется к жизни с высоким АД, и многие люди, заболевая гипертонией, не имеют заметных симптомов в повседневной жизни. Нередко о своем заболевании человек узнает только в критических обстоятельствах – например, попав в больницу с инфарктом.
Так как же определить, является ли кровяное давление повышенным?
Наиболее эффективным способом определить имеющуюся гипертонию является профилактическое измерение давления. Людям возрастом 40 лет и старше кардиологи рекомендуют периодически измерять АД независимо от самочувствия.
«Показатели артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления и наверняка станете гипертоником, если вы не предпримете шаги, чтобы держать свое кровяное давление под контролем».
В свою очередь, специалисты Британского кардиологического фонда (BHF) рекомендуют обращать внимание на определенные симптомы, которые могут говорить о повышенном давлении без его измерения монитором.
- Затуманенное зрение.
- Носовые кровотечения.
- Сбивчивое дыхание, одышка.
- Боли в груди.
- Головокружение.
- Головные боли.
Когда сильно повышенное давление ухудшает состояние почек, могут возникать следующие признаки.
- Усталость.
- Опухшие лодыжки, ступни или руки.
- Сбивчивое дыхание.
- Ощущение общего нездоровья.
- Следы крови в моче.
Аорта представляет собой кровеносный сосуд, идущий от сердца вниз через грудную клетку и живот. В случае аневризмы на его стенке появляется «пузырь», возникающий из-за выпячивания под влиянием давления. Его разрыв провоцирует опасное для жизни кровотечение, требующее неотложной медицинской помощи.
Вот предупреждающие признаки разрыва аневризмы брюшной аорты
- Внезапная сильная боль в животе или пояснице.
- Головокружение.
- Потная, бледная и липкая кожа.
- Быстрое сердцебиение.
- Сбивчивое дыхание.
- Обморок или потеря сознания.
Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)
Здоровье
благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве
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