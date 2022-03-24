Гипертония: кардиологами названы признаки сильно повышенного давления

«Показатели артериального давления между 120 на 80 и 140 на 90 могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления и наверняка станете гипертоником, если вы не предпримете шаги, чтобы держать свое кровяное давление под контролем».

Затуманенное зрение.

Носовые кровотечения.

Сбивчивое дыхание, одышка.

Боли в груди.

Головокружение.

Головные боли.

Усталость.

Опухшие лодыжки, ступни или руки.

Сбивчивое дыхание.

Ощущение общего нездоровья.

Следы крови в моче.

Внезапная сильная боль в животе или пояснице.

Головокружение.

Потная, бледная и липкая кожа.

Быстрое сердцебиение.

Сбивчивое дыхание.

Обморок или потеря сознания.