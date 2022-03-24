Оливковое масло снижает риск смерти от болезни Альцгеймера на 29%

«Потребление оливкового масла связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, но его связь с преждевременной смертью неясна. Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по замене животных жиров растительными маслами для предотвращения хронических заболеваний и преждевременной смерти».

В обсервационном исследовании приняли участие около 92 000 мужчин и женщин США, чтобы определитьВ течение 28-летнего периода наблюдения результаты показали, что у участников, которые потребляли наибольшее количество оливкового масла, риск ранней смерти был на 19 процентов ниже, чем у людей, которые никогда его не употребляли. Изучая конкретные причины смерти, исследователи обнаружили, что у людей с более высоким потреблением оливкового масла риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, был наШансы умереть от респираторных заболеваний сократились на 18 процентов, а риск смерти от рака — на 17 процентов.При сосредоточении внимания на замене некоторых жиров оливковым маслом замена 10 граммов маргарина, сливочного масла, майонеза или молочных продуктов таким же количеством оливкового масла, по-видимому, снижает общий риск и смерть от конкретных причин на восемь процентов и 34 процента.сказала:Ранее Медикфорум писал о побочных эффектах статинов.