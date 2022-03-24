Оливковое масло снижает риск смерти от болезни Альцгеймера на 29%
Продолжающаяся война против деменции в ближайшие годы будет усиливаться по мере роста заболеваемости. К счастью, некоторые продукты способны предотвратить образование токсичных сгустков в мозгу. Недавнее исследование показало более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и слабоумия у людей, которые потребляют большее количество оливкового масла, по сравнению с теми, кто не ест ничего.
В обсервационном исследовании приняли участие около 92 000 мужчин и женщин США, чтобы определить влияние оливкового масла на смертность от всех причин.
В течение 28-летнего периода наблюдения результаты показали, что у участников, которые потребляли наибольшее количество оливкового масла, риск ранней смерти был на 19 процентов ниже, чем у людей, которые никогда его не употребляли. Изучая конкретные причины смерти, исследователи обнаружили, что у людей с более высоким потреблением оливкового масла риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, был на 29 процентов ниже.
Шансы умереть от респираторных заболеваний сократились на 18 процентов, а риск смерти от рака — на 17 процентов.
При сосредоточении внимания на замене некоторых жиров оливковым маслом замена 10 граммов маргарина, сливочного масла, майонеза или молочных продуктов таким же количеством оливкового масла, по-видимому, снижает общий риск и смерть от конкретных причин на восемь процентов и 34 процента.
Марта Гуаш-Ферре, старший научный сотрудник отдела питания Гарвардской школы Чана, сказала:
«Потребление оливкового масла связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, но его связь с преждевременной смертью неясна. Наши результаты подтверждают текущие диетические рекомендации по замене животных жиров растительными маслами для предотвращения хронических заболеваний и преждевременной смерти».
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Марта Гуаш-Ферре
Здоровье
Врач, старший научный сотрудник отдела питания Гарвардской школы Чана.
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