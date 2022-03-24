Дефицит железа: потребление чая может мешать усвоению железа и повышать риск

«Танины, содержащиеся в черном чае, придают ему темно-красновато-коричневый цвет и характерный насыщенный вяжущий вкус. Хотя количество дубильных веществ в черном чае варьируется в зависимости от сорта, условий выращивания и метода обработки, черный чай считается одним из основных источников дубильных веществ в рационе человека. Другие важные источники включают красное вино, белое вино, выдержанное в дубовой бочке, шоколад и кофе».

По данным, тело нуждается в железе для производства вещества в красных кровяных тельцах, которое позволяет им переносить гемоглобин или кислород. Низкий уровень кислорода является причиной того, что люди в конечном итоге чувствуют усталость и одышку. Железо содержится преимущественно в продуктах питания, поэтому в большинстве случаев дефицит объясняется неадекватным питанием.Но исследователи определилиОтчет о клиническом случае, опубликованный в 2016 году, показал, чтоСоединение, ответственное за это, — дубильные вещества, которые, как было показано, уменьшают усвоение организмом железа из растительных источников.Наряду с оксалатами, встречающиеся в природе соединения чая особенно распространены в травяных чаях и могут связываться с железом.Ранее Медикфорум писал о побочных эффектах статинов.