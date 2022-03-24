Дефицит железа: потребление чая может мешать усвоению железа и повышать риск
Дефицит железа широко распространен, особенно среди женщин и людей с низким содержанием питательных веществ в рационе. Это одна из основных причин анемии, из-за которой люди чувствуют себя вялыми и бледными. Однако симптомы зависят от тяжести состояния. Хотя важно делать упор на правильные продукты, чтобы избежать дефицита, чрезмерное употребление определенного чая может способствовать этому заболеванию.
По данным Клиники Майо, тело нуждается в железе для производства вещества в красных кровяных тельцах, которое позволяет им переносить гемоглобин или кислород. Низкий уровень кислорода является причиной того, что люди в конечном итоге чувствуют усталость и одышку. Железо содержится преимущественно в продуктах питания, поэтому в большинстве случаев дефицит объясняется неадекватным питанием.
Но исследователи определили некоторые молекулы в травяных чаях, которые могут препятствовать усвоению питательных веществ. Отчет о клиническом случае, опубликованный в 2016 году, показал, что «чай препятствует усвоению железа и приводит к железодефицитной анемии при употреблении в больших количествах».
Соединение, ответственное за это, — дубильные вещества, которые, как было показано, уменьшают усвоение организмом железа из растительных источников.
«Танины, содержащиеся в черном чае, придают ему темно-красновато-коричневый цвет и характерный насыщенный вяжущий вкус. Хотя количество дубильных веществ в черном чае варьируется в зависимости от сорта, условий выращивания и метода обработки, черный чай считается одним из основных источников дубильных веществ в рационе человека. Другие важные источники включают красное вино, белое вино, выдержанное в дубовой бочке, шоколад и кофе».
Наряду с оксалатами, встречающиеся в природе соединения чая особенно распространены в травяных чаях и могут связываться с железом.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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