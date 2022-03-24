Эксперты клиники Мэйо рассказали, как кофеин влияет на уровень сахара в крови и давление
Различные исследования показывают, что кофе полезен для здоровья. Кофе может предложить некоторую защиту от:
- болезни Паркинсона;
- диабета 2 типа;
- заболеваний печени, в том числе рака;
- инфаркта и инсульта.
Если у вас уже есть диабет, кофеин может повлиять на действие инсулина. У некоторых людей с диабетом негативные эффекты проявляются после 200 мг кофеина, что эквивалентно одной-двум чашкам черного кофе по 250 мл. Поэтому для диабетиков может быть полезным ограничение кофеина в рационе.
То же самое можно сказать и о влиянии кофеина на артериальное давление. Реакция давления на кофеин отличается от человека к человеку. Кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение артериального давления, даже если у вас нет гипертонии. У ученых нет конкретного ответа на вопрос, что вызывает этот всплеск.
Некоторые исследователи считают, что кофеин может блокировать гормон, помогающий расширению артерий. Другие, что кофеин заставляет надпочечники выделять больше адреналина. Некоторые люди, которые регулярно пьют напитки с кофеином, имеют более высокое среднесуточное давление.
Ранее специалисты призвали добавлять клубнику в свой рацион.
Клиника Мэйо
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