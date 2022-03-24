Онкология: 2 типа постоянной боли в теле связаны с раком
Рак ежегодно убивает миллионы людей, но цифры можно было бы улучшить, если бы симптомы были приняты на ранней стадии. Слишком часто смутные симптомы игнорируются, давая раковым клеткам время для роста и распространения в другие части тела. Поэтому настоятельно необходимы кампании, направленные на повышение осведомленности о признаках раннего предупреждения.
Однако эти усилия мало повлияют на улучшение исходов рака, если целевые симптомы представляют собой поздние стадии заболевания. Проведенное исследование направлено на изучение связи между распространенными симптомами рака и стадией на момент постановки диагноза.
Исследователи проанализировали данные популяционного уровня из Английского национального аудита диагностики рака 2014 года для пациентов в возрасте 25 лет и старше с одним из 12 типов солидных опухолей (мочевой пузырь, грудь, толстая кишка, эндометрий, гортань, легкие, меланома, оральная или ротоглоточная, яичниковая, рак предстательной железы, прямой кишки и почки).
Они рассмотрели 20 распространенных симптомов и изучили их связь со стадией на момент постановки диагноза. Для каждого симптома исследователи оценили эти ассоциации, когда сообщалось как об одном присутствующем симптоме и когда сообщалось вместе с другими симптомами. Четвертая стадия означает, что рак распространился с того места, где он начался, на другой орган тела. Например, в печень или легкие. Это также называется вторичным или метастатическим раком.
Анализируя данные о 7997 пациентах, исследователи обнаружили, что доля пациентов с диагнозом рак четвертой стадии существенно различается по симптомам.
Исследователи обнаружили, что боль в груди и боли в спине постоянно связаны с увеличением шансов рака четвертой стадии.
Как реагировать на симптомы
Важно знать о любых новых или тревожных симптомах.
«Хотя это маловероятно, что это рак, важно поговорить с врачом общей практики, чтобы он мог провести расследование. Раннее обнаружение рака означает, что его легче лечить», — поясняет Национальная служба здравоохранения.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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