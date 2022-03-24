Диабет 2 типа: жировые отложения вокруг глаз могут сигналить о высоком уровне сахара
Эксперты предупреждают, что растущий уровень ожирения может спровоцировать кризис диабета в ближайшие годы, что сделает диету ключевым фактором в борьбе с болезнью. На начальных стадиях трудно определить высокий уровень сахара в крови. Однако по мере прогрессирования состояния симптомы обязательно проявляются. Желтые отложения под кожей могут быть предупреждающим признаком того, что уровень сахара в крови вышел из-под контроля.
Многие признаки высокого уровня сахара в крови сосредоточены на коже, что делает их видимыми для глаз. Высокий уровень сахара в крови обычно выявляется с помощью теста AC1, который показывает средний уровень сахара в предыдущие месяцы.
На начальных стадиях симптомы включают рвоту, чрезмерный голод и жажду, учащенное сердцебиение и проблемы со зрением. Однако по мере прогрессирования состояния симптомы могут включать ксантелазму.
Ксантелазма широко связана с высоким уровнем холестерина, который характеризуется аномально высоким уровнем липидов в крови. Но есть свидетельства того, что это состояние также может отражать высокий уровень сахара в крови.
Состояние кожи характеризуется четко отграниченным разрастанием желтоватых отложений под эпидермисом, которые не являются ни вредными, ни болезненными.
Согласно Клинике Майо:
"Ксантелазма возникает, когда ваше тело накапливает лишний холестерин вокруг глаз. Вы можете заметить плоские или слегка приподнятые желтоватые наросты на глазах или вокруг них. Отложения не являются вредными или болезненными, но они могут сигнализировать о неконтролируемом диабете, высоком уровне холестерина или других проблемах со здоровьем".
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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