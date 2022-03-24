Диабет 2 типа: жировые отложения вокруг глаз могут сигналить о высоком уровне сахара

"Ксантелазма возникает, когда ваше тело накапливает лишний холестерин вокруг глаз. Вы можете заметить плоские или слегка приподнятые желтоватые наросты на глазах или вокруг них. Отложения не являются вредными или болезненными, но они могут сигнализировать о неконтролируемом диабете, высоком уровне холестерина или других проблемах со здоровьем".

Многие признаки высокого уровня сахара в крови сосредоточены на коже, что делает их видимыми для глаз. Высокий уровень сахара в крови обычно выявляется с помощью теста AC1, который показывает средний уровень сахара в предыдущие месяцы.На начальных стадиях симптомы включаютОднако по мере прогрессирования состояния симптомы могут включатьКсантелазма широко связана с высоким уровнем холестерина, который характеризуется аномально высоким уровнем липидов в крови. НоСостояние кожи характеризуется четко отграниченным разрастанием желтоватых отложений под эпидермисом, которые не являются ни вредными, ни болезненными.СогласноРанее Медикфорум писал о побочных эффектах статинов.