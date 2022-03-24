Ученые сообщили о необычной шумовой причине ишемической болезни сердца

«Длительное воздействие дорожного шума вызывает устойчивую стрессовую реакцию, ведущую к высвобождению гормонов стресса и увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления. Это, в свою очередь, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний», - резюмировали научные эксперты.

Научные специалисты из Баресоны (Барселонский институт глобального здравоохранения) провели исследование, в ходе которого оценивали влияние дорожного шума на здоровье людей. Ими были проанализированы данные добровольцев из 749 крупных городов, собранные за 20 лет. Отчет об исследовании опубликовал журнал Environment International.Авторы работы пришли к заключению, что люди, проживающие в местах, близких к автомагистралям, дорогам, подвергают себя более высокому риску заполучить ишемическую болезнь сердца (ИБС) из-за длительного шумового воздействия, производимого транспортом. Негативное воздействие шумовой среды на сердце исследователи связывают с устойчивой стрессовой реакцией, которая формируется организмом в ответ на постоянный шум.Ишемическая болезнь сердца является патологией, которая ассоциируется с нарушенным кровоснабжением миокарда. Люди с ИБС в значительной мере подвержены инфаркту или инсульту. По мнению исследователей, уменьшение шума, которому подвергаются люди, может стать эффективном способом снизить смертность от последствий данного заболевания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут вредить сердцу и сосудам сильнее колбасы.