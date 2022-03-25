Здоровье глаз: признаки растущей катаракты – может привести к потере зрения
В Национальном глазном институте пояснили, что по мере роста возрастной катаракты начинают проявляться симптомы заболевания. Одним из таких признаков катаракты является то, что ваше зрение становится «облачным или размытым».
Цвета могут казаться блеклыми, ночное зрение может ухудшиться, и вы можете заметить ореол вокруг источников света. На самом деле, любые лампы, фары или даже естественный солнечный свет могут показаться «слишком яркими».
«Со временем катаракта может привести к потере зрения», — предупредил Национальный институт глаз.
Если вы подозреваете, что у вас может быть катаракта, вам настоятельно рекомендуется записаться на прием к окулисту.
Помимо пожилого возраста, к другим факторам риска развития катаракты относятся:
- Диабет
- Курильщики
- Употребление слишком большого количества алкоголя
- Провели много времени на солнце
- Тем, кто принимает стероиды
- И травма глаза
Что вызывает катаракту?
С 40 лет белки в хрусталике вашего глаза начинают разрушаться и слипаться. Этот комок белка вызывает «мутную область на вашем хрусталике», также известную как катаракта.
«Со временем катаракта становится более серьезной и затуманивает большую часть хрусталика».
К счастью, вы можете отсрочить формирование катаракты, ухудшающей зрение. Для этого полезно «надеть солнцезащитные очки и шляпу с полями, чтобы защититься от солнца».
Более того, как и во всех аспектах вашего здоровья, настоятельно рекомендуется не курить. Эксперты-офтальмологи также призывают людей «здорово питаться», потребляя «много фруктов и овощей». В частности, «темная листовая зелень», такая как шпинат, капуста и листовая капуста, полезна для зрения.
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Национальный институт глаз (National Eye Institute)
Здоровье
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