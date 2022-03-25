Дефицит витамина D: боли в теле и другие признаки, на которые следует обращать внимание
В результате дефицита витамина D могут возникать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Витамин D является важным питательным веществом, которое необходимо организму для правильного функционирования. Он, в частности, нужен для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, влияет на сохранность зубов, хорошее состояние костей и мышц, сердца, иммунитета. Последние данные говорят, что недостаток этого витамина в организме связан с повышенным риском заболеть раком кишечника.
Поскольку витамин D имеет большое значение для костей и мышц, его недостаток может вызвать появление симптомов в данных областях, – об этом сообщили медики из Кливлендской клиники.
«Дефицит витамина D может привести к различным проблемам, таким как деформация костей, мышечная слабость, боль».
Боли в теле. По словам специалистов, одним из предупреждающих признаков дефицита витамина D, являются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возникает скелетно-мышечная боль, поражающая кости, мышцы, суставы, связки.
«Одним из ключевых симптомов дефицита витамина D является боль в костях», - подчеркивают эксперты.
В частности, кости могут начать болеть при умеренном давлении на них - это часто происходит в области ребер, голени. Также возможна боль в костях спины, бедер, таза, стоп.
Другие признаки, на которые следует обращать внимание.
- Усталость.
- Мышечные спазмы.
- Изменения настроения
- Депрессия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по мнению некоторых врачей принимать витамин D следует круглый год.
Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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