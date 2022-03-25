Дефицит витамина D: боли в теле и другие признаки, на которые следует обращать внимание

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боль в колене

В результате дефицита витамина D могут возникать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Витамин D является важным питательным веществом, которое необходимо организму для правильного функционирования. Он, в частности, нужен для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, влияет на сохранность зубов, хорошее состояние костей и мышц, сердца, иммунитета. Последние данные говорят, что недостаток этого витамина в организме связан с повышенным риском заболеть раком кишечника.

Поскольку витамин D имеет большое значение для костей и мышц, его недостаток может вызвать появление симптомов в данных областях, – об этом сообщили медики из Кливлендской клиники.

«Дефицит витамина D может привести к различным проблемам, таким как деформация костей, мышечная слабость, боль».

Боли в теле. По словам специалистов, одним из предупреждающих признаков дефицита витамина D, являются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Возникает  скелетно-мышечная боль, поражающая кости, мышцы, суставы, связки.

«Одним из ключевых симптомов дефицита витамина D является боль в костях», - подчеркивают эксперты.

В частности, кости могут начать болеть при умеренном давлении на них - это часто происходит в области ребер, голени. Также возможна боль в костях спины, бедер, таза, стоп.

Другие признаки, на которые следует обращать внимание.
  • Усталость.
  • Мышечные спазмы.
  • Изменения настроения
  • Депрессия.
Сколько витамина D вам нужно? Считается, что взрослым и детям старше одного года необходимо 10 мкг витамина D в день (или 400 МЕ ежедневно).

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что по мнению некоторых врачей принимать витамин D следует круглый год.

Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)

Здоровье

крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд

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