Дефицит витамина D: боли в теле и другие признаки, на которые следует обращать внимание

«Дефицит витамина D может привести к различным проблемам, таким как деформация костей, мышечная слабость, боль».

«Одним из ключевых симптомов дефицита витамина D является боль в костях», - подчеркивают эксперты.

Усталость.

Мышечные спазмы.

Изменения настроения

Депрессия.