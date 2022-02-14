Симптомы дефицита витамина D: признаки, которые могут сигнализировать о «серьезном нехватке»
Витамин D используется организмом для регулирования количества кальция и фосфатов в организме, чтобы поддерживать здоровье костей, зубов и мышц. Зимой организм не вырабатывает достаточное количество витамина от солнечного света.
Дефицит витамина D может вызвать ряд осложнений. Ряд признаков проявляется, когда у кого-то серьезный дефицит. Это включает сильную боль и слабость в мышцах, которые могут вызвать трудности в повседневных действиях, таких как подъем по лестнице или вставание со стула.
В результате это может привести к тому, что у человека разовьется походка вразвалку. Другие симптомы серьезного дефицита включают болезненность костей при умеренном давлении, боль в спине, бедрах, тазу, бедрах и ступнях. В то время как симптомы витамина D у взрослых неприятны, у детей они могут быть вредными.
Когда ребенок растет, ему нужны крепкие кости и мышцы, чтобы поддерживать процесс роста; у ребенка с дефицитом витамина D, скорее всего, будет плохой рост. Кроме того, может развиться заболевание костей, известное как рахит; это состояние, которое влияет на развитие костей, вызывает боль и может привести к деформации костей.
Дефицит витамина D влияет не только на физическое состояние ребенка, но и на его психическое здоровье, поскольку дети испытывают более высокую степень раздражительности. В крайне редких случаях может развиться редкая кардиомиопатия.
По данным NHS, Витамин D, как и другие добавки, лучше всего употреблять в умеренных количествах и в составе сбалансированной диеты, а не в избытке.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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