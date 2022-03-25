Деменция: высокий уровень сахара может привести к Альцгеймеру «уже в 35 лет»
Растущая распространенность деменции вызывает растущую озабоченность, но нынешних контрмер оказывается недостаточно для преодоления кризиса. Часть проблемы заключается в том, что причина заболевания остается в значительной степени неизвестной.
Однако есть свидетельства того, что некоторые факторы могут предрасполагать людей к деменции. Согласно новым исследованиям, высокий уровень сахара в крови в возрасте 30 лет может способствовать раннему ухудшению работы мозга.
Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia, основано на данных, доступных для 4932 человек. Результаты показали, что более высокий уровень холестерина ЛПВП в возрасте от 30 до 40 лет снижает риск развития болезни Альцгеймера примерно на 15 процентов.
И наоборот, люди с высоким уровнем сахара в крови были подвержены более высокому риску снижения когнитивных функций в более позднем возрасте.
Первый автор Сялин Чжан, доцент медицины, сказал:
«Эти результаты впервые показывают, что факторы сердечно-сосудистого риска, включая ЛПВП, о которых не всегда сообщалось как о сильном факторе риска болезни Альцгеймера, способствуют будущему риску атопического дерматита, начиная с в возрасте 35 лет».
Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективное управление уровнем глюкозы в крови в раннем взрослом возрасте может защитить мозг от ухудшения состояния в более позднем возрасте. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, характеризующаяся накоплением токсичных белков в головном мозге, известных как амилоид и тау.
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Сялин Чжан
Здоровье
Профессор в Medicine at Boston University, School of Medicine.
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