«Эти результаты впервые показывают, что факторы сердечно-сосудистого риска, включая ЛПВП, о которых не всегда сообщалось как о сильном факторе риска болезни Альцгеймера, способствуют будущему риску атопического дерматита, начиная с в возрасте 35 лет».

Однако есть свидетельства того, что некоторые факторы могут предрасполагать людей к деменции. Согласно новым исследованиям, высокий уровень сахара в крови в возрасте 30 лет может способствовать раннему ухудшению работы мозга.Новое исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's and Dementia, основано на данных, доступных для 4932 человек. Результаты показали, что более высокий уровень холестерина ЛПВП в возрасте от 30 до 40 лет снижает риск развития болезни Альцгеймера примерно на 15 процентов.И наоборот,Первый автор Сялин Чжан, доцент медицины, сказал:Полученные данные свидетельствуют о том, что эффективное управление уровнем глюкозы в крови в раннем взрослом возрасте может защитить мозг от ухудшения состояния в более позднем возрасте. Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, характеризующаяся накоплением токсичных белков в головном мозге, известных как амилоид и тау.Ранее Медикфорум писал о причинах онемения в ногах.